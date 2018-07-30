مباراة العين ووفاق سطيف.. زوران: البطولة العربية ليست أولوية للبنفسجي

تحدث المدرب الكرواتي زوران ماميتش عن مباراة فريقه العين الإماراتي، أمام منافسه وفاق سطيف الجزائري، في إطار منافسات البطولة العربية للأندية، إذ تلعب مباراة الذهاب، غدًا الثلاثاء، في كرواتيا.

وقال ماميتش في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: “البطولة العربية ليست هدفًا أساسيًا للعين في الموسم الجديد، وأستغرب فكرة استدعاء اللاعبين الدوليين، الحقيقة نحن لم نخطط للعب مباراة دور الـ32 من المسابقة، إذ إننا نعاني من بعض المشاكل والمتمثلة في غيابات عدة”.

وأضاف: معسكر العين يمضي بالصورة المطلوبة، وفقًا للبرامج الموضوعة والخطط المرسومة وجميع اللاعبين المتواجدين يعملون بقوة وجدية، لكن من المؤسف أننا نواجه بعض المشاكل المتمثلة في إصابة عدد من اللاعبين المهمين كريان يسلم ومحمد عبدالرحمن ومهند سالم العنزي، بالإضافة إلى انضمام حسين الشحات للمعسكر قبل بضعة أيام، ووصول ماركوس بيرغ، مساء أمس؛ بسبب مشاركة منتخب بلاده السويد في كأس العالم”.

وواصل زوران: “التوقيت المحدد لإقامة المباراة غريب، من الصعب لعب مباراة رسمية في منتصف مرحلة الإعداد التي تسبق انطلاقة الموسم، وفي المقابل أدى الفريق المنافس مباراتين بمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، خلال الأسبوعين الماضيين”.

وتابع بطل الدوري الإماراتي مع العين: “إذا كنا في أفضل جاهزيتنا حاليًا، أعتقد بأننا سنفقد قوتنا بحلول مارس أو أبريل من العام المقبل، ومع كل الاحترام لهذه المسابقة إلا أنها ليست هدفًا رئيسيًا للعين في الموسم الجديد”.

وشدد المدرب الكرواتي على أن المنتخب الإماراتي قد يفقد عددًا من اللاعبين قبل كأس آسيا 2019، وقال: ” لن أكون مندهشًا إذا ما فقد المنتخب العديد من اللاعبين الرئيسيين قبل كأس آسيا؛ بسبب الإصابات، ندرك جيدًا بأن جدولنا مزدحم، وأشعر بأنه ليس لدينا عدد كاف من اللاعبين لاعتماد سياسة التدوير، وتحدياتنا متمثلة في 7 مسابقات، بالإضافة إلى أن لاعبي المنتخب الوطني سيلتحقون بقائمة كأس آسيا؛ لذا نحن نحتاج إلى قائمة كبيرة”.

وتقام مباراة العين ووفاق سطيف في كرواتيا؛ بناءً على طلب من الفريقين.