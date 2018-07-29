طاقم تحكيم سعودي لإدارة مباراة الذهاب بين العين ووفاق سطيف في البطولة العربية

أسندت لجنة التحكيم بالاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الأحد، مهمة إدارة مباراة العين الإماراتي ووفاق سطيف الجزائري، في ذهاب البطولة العربية للأندية إلى طاقم تحكيم سعودي.

وتقرر أن يدير حكم الساحة السعودي تركي الخضير المباراة، على أن يعاونه محمد العبكري كحكم مساعد أول، وحلف زيد حكم مساعد ثانٍ وخالد الطريس، حكمًا رابعًا.

وكلف الاتحاد العربي، السعودي يحيى القرني مهمة مراقبة المباراة، في حين أسند مهمة تقييم الحكام للمغربي محمد الكزاز.

وتقام مباراة العين ووفاق سطيف في ذهاب دوري الـ 32 من البطولة العربية في كرواتيا باتفاق الفريقين.

كما قررت لجنة التحكيم اختيار الحكم المغربي رضوان جيد، لإدارة مباراة الإياب، والتي تلعب في كرواتيا أيضًا.