موعد مباراة العين الإماراتي ووفاق سطيف الجزائري في كأس العرب للأندية الأبطال

أعلن نادي العين الإماراتي عن موعد المباراة الرسمية الأولى للفريق بالموسم الجديد، إذ نقل الفريق تدريباته، إلى ملاعب دينامو زغرب، ضمن تحضيراته لمباراتيه الرسميتين المقررتين أمام وفاق سطيف الجزائري، في كرواتيا، ضمن دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وذكرت الصفحة الرسمية لنادي العين بموقع “تويتر”، أن العين سيلعب مع وفاق سطيف الجزائري في الثامنة والنصف مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت أبوظبي، السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، على أن تقام مباراة الإياب يوم الـ4 من أغسطس/آب المقبل.

العين يواجه فريق وفاق سطيف يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة 08:30 مساءً – توقيت أبوظبي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال #نادي_العين pic.twitter.com/uSKarIxQX2 — Al Ain FC (@alainfcae) July 29, 2018

ويتطلع الكرواتي زوران ماميتش، مدرب العين، إلى الاستمرار في تحقيق الإنجازات الكبيرة مع الفريق، خاصة وأنه نجح في الفوز بالثنائية المحلية.

ومن جهةٍ أخرى، يصل وفاق سطيف إلى العاصمة الكرواتية، اليوم الأحد، لمواجهة العين.

ويتطلع المدرب المغربي رشيد الطوسي، إلى متابعة فريقه النتائج الإيجابية، خصوصًا بعد أن أنعش حظوظه في التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أفريقيا، بتعادله خارج أرضه بهدف لمثله، أمام مستضيفه الدفاع الحسني الجديدي المغربي.