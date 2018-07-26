قنوات أبوظبي الرياضية تفوز بحقوق البث الحصري لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال (صور)

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم وقنوات أبوظبي الرياضية فوز القناة الإماراتية بحقوق البث الحصري لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية).

وكتب الاتحاد العربي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”قنوات أبوظبي الرياضية تفوز بحقوق البث الحصري لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال، في حين كتبت أبوظبي على “تويتر”: “البطولة الأكبر لأساطير الكرة العربية لحظة بلحظة على أبوظبي الرياضية بطولة تحبس الأنفاس.. إثارة لا تنتهي، كأس العرب للأندية الأبطال حصريًا على قنوات أبوظبي الرياضية المفتوحة”.

وقال علي بن تميم، مدير عام أبوظبي للإعلام: “هذه البطولة تعد من أهم البطولات العربية، وأبوظبي للإعلام تحرص دومًا على تقديم المهم محليًا وعربيًا وإقليميًا”.

وتبدأ منافسات دور الـ 32 في البطولة العربية بمواجهات نارية يوم 31 من الشهر الحالي.

وفي أبرز المباريات يلتقي العين الإماراتي منافسه وفاق سطيف الجزائري، والزمالك المصري ضد القادسية الكويتي، في حين يلعب الهلال السعودي ضد الشباب العُماني.

كما يلعب الأهلي المصري ضد النجمة اللبناني والنصر السعودي ضد الجزيرة الإماراتي والاتحاد السعودي ضد الوصل الإماراتي.

د. علي بن تميم: هذه البطولة تعد من أهم البطولات العربية.. و #أبوظبي_للإعلام تحرص دوماً على تقديم المهم محلياً وعربياً وإقليمياً

الكلمة أثناء توقيع اتفاقية مع شركة صلة الرياضية لحصول قنوات #أبوظبي_الرياضية على حقوق البث الحصري لـ #كأس_العرب_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/sApVmV0i8c — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) ٢٦ يوليو ٢٠١٨

البطولة الأكبر لأساطير الكرة العربية لحظة بلحظة على أبوظبي الرياضية

بطولة تحبس الأنفاس.. إثارة لا تنتهي#كأس_العرب للأندية الأبطال حصرياً على قنوات #أبوظبي_الرياضية المفتوحة pic.twitter.com/e0hfANmLS1 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٦ يوليو ٢٠١٨