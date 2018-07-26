رسميًا.. نادي الاتحاد السعودي يتعاقد مع علي الزعقان (صور)

أعلن نادي الاتحاد السعودي، اليوم الخميس، رسميًا، تعاقده مع اللاعب علي الزعقان لمدة موسم واحد بنظام الإعارة.

وكتب الاتحاد على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “في إطار الخطة الموضوعة لتدعيم صفوف الفريق لتجهيزه لاستحقاقات الموسم المقبل، تعاقد مجلس إدارة النادي بنظام الإعارة مع اللاعب علي الزعقان للانضمام لصفوف الفريق الأول لمدة عام”.

وأوضح الاتحاد أن الزعقان، البالغ من العمر 26 عامًا، سيلتحق بمعسكر الفريق في النمسا خلال الأيام المقبلة.

وكما نشر الاتحاد مقطع فيديو لأهداف علي الزعقان، و”كتب علي الزقعان نمر جديد في العميد هلا بالنمور”.

ويستهل الاتحاد مشواره في الدوري السعودي للموسم الجديد 2018/2019 بمواجهة الشباب يوم 31 أغسطس المقبل.

مرحبًا بك في معقل النمور #هلا_بالنمور pic.twitter.com/YaoaIpKupr — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) ٢٦ يوليو ٢٠١٨

???????? الزقعان ينضم لكتيبة النمور #هلا_بالنمور pic.twitter.com/v6BMS5UKzn — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) ٢٦ يوليو ٢٠١٨