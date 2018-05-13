استقالة رئيس وفاق سطيف الجزائري بسبب ضغط الجماهير

أعلن حسان حمّار، رئيس نادي وفاق سطيف المنافس في دوري المحترفين الجزائري، استقالته، اليوم الأحد؛ بسبب ضغط جماهير الفريق.

وقال حمّار للصحفيين: “استقلت من منصبي بسبب الشتائم التي تعرضت لها في مباراة دفاع تاجنانت الأخيرة، وكأني لم أقدم شيئًا للفريق”. وتعرض رئيس وفاق سطيف لانتقادات لاذعة بعد الخسارة 3-2 أمام دفاع تاجنانت، في الجولة قبل الأخيرة من الدوري.

ورفع تاجنانت رصيده إلى 34 نقطة في المركز 12، لكنه يظل مهددًا بالهبوط، في حين تجمد رصيد وفاق سطيف عند 39 نقطة في المركز الثامن.

وتوج شباب قسنطينة باللقب قبل جولة واحدة على النهاية، بعد فوزه 2-1 على مستضيفه اتحاد البليدة، متذيل الترتيب، أمس السبت، ويلعب وفاق سطيف في وقت لاحق، اليوم، مع مولودية الجزائر في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ومني سطيف بهزيمة ثقيلة 4-1 خارج ملعبه أمام مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية، الذي استفاد من ثلاث ركلات جزاء في مستهل مشوار الفريقين بالمجموعة الثانية في دوري الأبطال، في الخامس من مايو أيار.