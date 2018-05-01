اتحاد بلعباس يفوز بكأس الجزائر بعد 27 عامًا على حساب شبيبة القبائل (فيديو)

توّج اتحاد بلعباس بلقب كأس الجزائر لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز 2-1 على شبيبة القبائل في المباراة النهائية اليوم الثلاثاء.

واستعاد بلعباس اللقب بعد غياب 27 عامًا بفضل هدف في بداية كل شوط عبر المتألق حمزة بلحول.

وافتتح بلعباس التقدم مبكرًا بعد دقيقة ونصف تقريبًا عبر بلحول بتسديدة قوية على حافة منطقة الجزاء.

وتكرر السيناريو في مطلع الشوط الثاني عندما ضاعف اللاعب نفسه التقدم بتسديدة متقنة بعد اختراق للدفاع في الدقيقة 49.

وقلّص عادل جرار الفارق للشبيبة الذي تبددت آماله في إدراك التعادل بعد طرد الحارس مليك عسلة لاعتدائه على بلحول وتسبب في ركلة جزاء بالدقيقة 72.

لكن الحارس البديل عبدالرحمن بولطيف نجح في التصدي لركلة عبدالصمد بونوة.

ورغم النقص العددي كان بإمكان شبيبة القبائل إدراك التعادل لكنه خسر في النهاية للمرة السادسة في نهائي البطولة التي حقق لقبها خمس مرات.