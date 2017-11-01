كأس السوبر الجزائري.. من يكسب الرهان شباب بلوزداد أم وفاق سطيف؟

يتابع عشاق الكرة الجزائرية المواجهة النارية التي تجمع بين فريقي شباب بلوزداد ووفاق سطيف، مساء اليوم الأربعاء، في لقاء كأس السوبر المحلي لكرة القدم على ملعب “الشهيد حملاوي”.

ويبحث الفريقان عن التتويج بالبطولة المحلية الذي تم تحديدها مع مطلع شهر نوفمبر بعد انطلاق مسابقة الدوري من أجل مزيد من الجاهزية للفريقين.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة السوبر الجزائري.

اللقب الثاني

يسعى وفاق سطيف وشباب بلوزداد عن للتتويج بلقب كأس السوبر الجزائري الثاني في تاريخه.

فاز وفاق سطيف باللقب عام 2015 على حساب مولودية بجاية، بينما خسر البطولة مرتين عامي 2007 و2013 أمام مولودية الجزائر واتحاد الجزائر.

وفاز شباب بلوزداد باللقب عام 1995 على حساب شبيبة القبائل بهدف نظيف ولم يخسر اللقب مطلقًا.

ثبات الوفاق وطموح بلوزداد

يعيش وفاق سطيف حالة من الثبات في المستوى بحثًا عن استعادة لقب الدوري الجزائري ويحتل الفريق المركز الثالث في الدوري برصيد 15 نقطة وله مباراة مؤجلة.

ويملك بلوزداد الطموح من أجل تحقيق مركز متقدم هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 14 نقطة.

خبرة مضوي وقدرات سطيف

يعتمد وفاق سطيف على خبرات ونجاحات مدربه خير الدين مضوي الذي قاد الفريق لنجاحات مميزة بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2014 والفوز بالسوبر الأفريقي.

ويأمل مضوي أن يضيف لقب السوبر الجزائري لخزائن فريقه مراهناً على أبرز لاعبيه عبد المؤمن جابو، نجم الأفريقي التونسي السابق، والذي يلعب للوفاق ويقدم موسمًا جيدًا بجانب زكريا حدوشي ومحمد بقير وأكرم داجينهت.

بلوزداد ومصالحة الجماهير

يأمل بلوزداد مصالحة جماهيره بعد الهزيمة المريرة برباعية دون رد أمام اتحاد الجزائر.

ويسعى بلوزداد لحسم اللقب المحلي والفوز به من أجل مصالحة جماهيره وحصد بطولة غائبة منذ 22 عامًا .

ويعتمد الفريق على خبرات مدربه الفرنسي تودروف الذي قاد من قبل عدة أندية عربية منها الوداد المغربي وأهلي دبي الإماراتي والمقاولون العرب في مصر.

ويعول تودروف على قدرات أبرز لاعبيه كريم العريبي هداف الفريق ومحمد أمين حاميا وسيد علي لاكروم.