قميص المنتخب المغربي في كأس العالم يثير غضب جمهور “أسود الأطلس”

أثار القميص الذي سيخوض به المنتخب المغربي لكرة القدم في كأس العالم بروسيا 2018، الكثير من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأن الكثيرين وجدوا تصميمه متواضعًا، واستخدمت فيه ألوان نمطية ومن بينهم القائد السابق للمنتخب، عبد الإله وادو.

ومنذ طرحه من قبل شركة “أديداس”، يوم الجمعة الماضي، وهو يحظى بقدر مهم من التعليقات على فيسبوك، فيما رأت القلة أنه جيد، وأن المهم ليس القميص وإنّما المستوى الذي سيظهر به الفريق في منافسة روسيا، كان للأغلبية رأي مغاير تمامًا.

فقال البعض إن القميص يفتقد لأي لمسة فنية تميزه عن قمصان المنتخبات المشاركة، ورأى آخرون أن أبسط تجار السلع بأسواق الدار البيضاء قادرون على إبداع تصميم أفضل، وشبهه مدون برداء نوم مقارنة بقميص المنتخب الألماني.

فيما علّق أحد المدونين ساخرًا: “حتى أديداس تحاربنا وليس ترامب وحده”، وأيده في هذا الرأي القائد السابق للمنتخب عبد الإله وادو، الذي قال في تدوينته: “انتظرنا 20 سنة لرؤية قميص مثل هذا، يجب أن أعترف أن أيداس تسخر منا” .

أما عشاق فريق الوداد البيضاوي، فعبروا عن سعادتهم بالقميص؛ لأنه مستنسخ عن القميص الرسمي لفريقهم المفضل.

وسيطرح في الأسواق ليتمكن مشجعو المنتخب المغربي من اقتنائه مقابل 665 درهمًا، أي 65 دولارًا، مبلغ اعتبره الكثيرون مرتفعًا جدًا.