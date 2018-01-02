من هو إلياس السبتاوي حارس مانشستر يونايتد الذي رفض تمثيل المنتخب المغربي؟

كشفت تقارير صحفية مغربية عن قيام الاتحاد المغربي لكرة القدم بإرسال طلب استدعاء للحارس المغربي الأصل، إلياس السبتاوي، المحترف في مانشستر يونايتد الإنجليزي؛ لتمثيل منتخب “أسود الأطلس”.

ولكن وفقًا للتقارير، فإن الطلب قوبل بالرفض من الحارس البالغ من العمر 18 عامًا، حيث أرسل اتحاد الكرة المغربي أحد الكشافين لمراقبة الحارس الشاب؛ من أجل اختياره لتمثيل المنتخب الأولمبي، تمهيدًا لانضمامه إلى المنتخب الأول بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد.

وسبق للحارس تمثيل المنتخب البلجيكي تحت 16 و18 عامًا، ويأمل استكمال مسيرته معه.

وشدد حارس مانشستر يونايتد، في تصريحات صحفية، على أنه يأمل اللعب في صفوف المنتخب البلجيكي الأول، ليسير على درب العديد من اللاعبين المغاربة، وعلى رأسهم زميله في الفريق الإنجليزي مروان فلايني، الذي يُمثل بلجيكا هو الآخر.

ويبلغ إلياس السبتاوي 18 عامًا، ولعب وتدرج في صفوف فريق ستاندار دولييج البلجيكي، قبل أن ينضم إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل ثلاث سنوات.