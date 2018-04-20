الأهلي والزمالك يتنافسان على ضم أشرف بنشرقي مهاجم نادي الهلال

كشفت صحيفة “marokko” المغربية الناطقة باللغة الهولندية تقدم 3 أندية عربية بطلبات لضم محترف نادي الهلال السعودي، المغربي أشرف بنشرقي، المتوقع رحيله عن الفريق في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وكان سامي الجابر رئيس الهلال الجديد قد كشف عن نيته تغيير أجانب الفريق الموجودين حاليًا، باستثناء السوري عمر خربين والبرازيلي كارلوس إدواردو والعُماني علي الحبسي.

وبات رحيل كلٍ من الفنزويلي جيلمين ريفاس والأوروغوياني ميليسي والمغربي بنشرقي والأرجنتيني سيروتي أمرًا متوقعًا ومنتظرًا، على خلفية تقديم الرباعي لمستويات باهتة لم تلقَ رضى جماهير الهلال.

وكشفت الصحيفة عن أسماء الأندية التي تريد ضم اللاعب، وهي الزمالك والأهلي المصريان والترجي الرياضي التونسي.

يذكر أن الهلال كان قد ضم اللاعب لصفوفه في الميركاتو الشتوي الماضي مقابل 5 ملايين دولار.