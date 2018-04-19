الإسباني إيتور كارانكا يقترب من قيادة نادي الهلال السعودي الموسم المقبل

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الهلال السعودي يتفاوض مع المدرب الإسباني إيتور كارانكا مساعد جوزيه مورينيو عندما كان مدربًا لفريق ريال مدريد، لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل.

ورفض سامي الجابر رئيس نادي الهلال التعليق على هذا الأمر في تصريحات لبرنامج “في المرمى” المذاع على فضائية “العربية”، مكتفيًا بأنه سيجتمع مع مدرب الهلال الجديد يوم الأحد المقبل، بحضور تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة.

ويتفاوض مع عدة مدربين لقيادة الفريق في الموسم المقبل، بينهم كارانكا، وسيتكفل تركي آل الشيخ براتبه.

وعمل كارنكا مساعدًا لجوزيه مورينيو عندما كان مدربًا لريال مدري، ودرب عدة فرق أبرزها ميدلسبرة الإنجليزي.

من جهة أخرى كشف سامي الجابر، أن الأرجنتيني رامون دياز طلب منه العودة لموقع القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

وأكد الجابر أن ايميليانو دياز تواصل معه طالبًا العودة مع والده دياز، حيث قدم “إيميليانو” عرض عمل لما ينوي الجهاز الفني تقديمه في الموسم المقبل

وشدد الجابر على أنه سيستشير أعضاء الشرف ومجلس الإدارة بخصوص عودة المدرب الأرجنتيني رامون دياز مرة أخر، لافتًا إلى أن تعيين مدرب عالمي يحتاج مبالغ مالية عالية.

وأضاف: “دياز يعلم أن قيمته ارتفعت عندما درب الهلال وانا أدرس الموضوع الآن “.