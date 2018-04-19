حسام البدري يرغب في ضم عمر السومة ومهاجم الهلال السعودي إلى النادي الأهلي المصري

تمسك حسام البدري المدير الفنى للأهلي المصري، بالتعاقد مع النجم السورى عمر السومة مهاجم أهلى جدة السعودى ومنتخب سوريا الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال البدري خلال حديث تلفزيوني لبرنامج مع شوبير “بالفعل طلبت التعاقد مع عمر السومة وأشرف بن شرقي لتدعيم خط هجوم الفريق خلال الموسم المقبل وخاصة في بطولة أفريقيا”.

وأضاف البدري “النادي سيدرس أي عروض للثلاثي معلول وأجايي وأزارو، وفي حال التعاقد مع السومة سيتم السماح لأحدهم بالرحيل، السومة أبدى رغبته بالانضمام للأهلي في وقت سابق، وعلى الرغم من حسم السومة لموقفه مع أهلي جدة بالبقاء، فسوف نحاول معه مرة أخرى”.

وعن ملف المحترفين، قال البدري “كل من مؤمن زكريا، وأحمد الشيخ، مرشحون بقوة للعودة للقلعة الحمراء بداية من الموسم القادم، ولكن هناك صعوبات في عودة عماد متعب، وجون أنطوي، وفوزي الحناوي للفريق، وطالبت بعودة مؤمن زكريا المعار للأهلي السعودي، وأحمد الشيخ لاعب الاتفاق السعودي إلى القلعة الحمراء”.

وأضاف “محمد مجدي، ومحمد حمدي، ورمضان صبحي، صفقات أتمنى ضمها في الموسم القادم، والحساسية بين الأهلي والزمالك تحول دون ضم محمد إبراهيم، وعلي جبر كما أرحب بعودة عصام الحضرى ليختتم مشواره داخل القلعة الحمراء وأتمنى أن يعتزل الحضري بعد مشاركته فى كأس العالم ..تلك هى النهاية التي يستحقها هذا الحارس العظيم”.

وحول موقفه من شريف إكرامي قال “البدري إنه لم يكن قاسيًا مع شريف إكرامي حارس الفريق، موضحًا أنه دعم الحارس كثيرًا لكن إصابته بداية الموسم وظهور زميله محمد الشناوي بشكل جيد، أبعده عن التواجد أساسيًا”.

وأشار إلى أنه سعيد بظهور محمد الشناوي وعلى لطفي حارسا الفريق، بشكل جيد في التدريب ومباريات الفريق.

وشدد البدرى أنه يتمنى أن يظل مدربًا للأهلى لأطول فترة ممكنة، وذلك لتكرار تجربة السير أليكس فيرغسون مع مانشستر يونايتد.

وأضاف البدري “في حال عرض اتحاد الكرة التعاقد معي لن أتردد في الموافقة على العرض، النادي الأهلي لن يمنعني من تدريب المنتخب”.

وتابع المدير الفني للنادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء لم تخطره بتولي حسام غالي لاعب الفريق، منصب مدير الكرة عقب اعتزاله.

وأضاف البدري “من المحتمل أن يشغل حسام غالي منصبًا كمنسق للفريق من قبل إدارة النادي، وهو المنصب الذي شغله هادي خشبة لاعب الفريق، من قبل، ما أريده من غالي أن يفهم أن حسام البدري ليس ضد النجوم أنا أحبه كثيرًا ولكن المشكلة أنه يعتقد أنني ضد النجوم، في المستقبل بالتأكيد سوف يدرك كل ذلك ويدرك أنني لست ضد النجوم”.

وعن عبدالله السعيد قال البدري ” تجميد عبدالله السعيد لاعب الفريق السابق، وعرضه للبيع قرار صائب من قبل إدارة النادي الأهلي على الرغم من أن القرار على المستوى الفني كان مضر للفريق، ولكنه على المستوى التربوي مهم وصحيح”.

وأضاف “انفراد عبدالله بالقرار جاء ضده، حاولت التدخل لمساعدته على التفكير، إلا أنه كان منطويًا، واحتفظ بالأمر لنفسه وبكي عند التجديد للأهلي بسبب الندم علي توقيعه للزمالك”.