نادي الزمالك يفقد فرصة المنافسة على المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري رسميًا

فشل نادي الزمالك في الفوز بعد ثلاث هزائم متتالية في الدوري المصري، وتعادل دون أهداف، في أول مباراة مع المدرب المؤقت خالد جلال الذي يخلف إيهاب جلال، مع “المقاولون” صاحب المركز الـ 11.

وسجل كابونغو كاسونغو هدفًا مبكرًا للزمالك في الدقيقة الخامسة، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وأهدر الزمالك كلَّ الفرص المتاحة عبر كاسونغو، وعماد فتحي، وطارق حامد، والبديل نانا بوكو، ليكتفي بتعادل مُحبط.

وفي وقت سابق أحكم الإسماعيلي قبضته على المركز الثاني في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوز صعب 2-1 على مصر للمقاصة، وفقد الزمالك فرصة التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا قبل حتى أن يتعادل دون أهداف مع “المقاولون العرب” اليوم الأربعاء.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 63 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

ويملك المصري البورسعيدي 52 نقطة، وتتبقى له أربع مباريات مؤجلة، ليتمسك بالمنافسة على الوصافة مع الإسماعيلي.

وتقدم شكري نجيب مبكرًا للإسماعيلي في الدقيقة التاسعة، وحافظ على تقدمه بعد مرور ساعة حتى تعادل المقاصة من خطأ للمدافع محمود متولي عندما حاول إبعاد الكرة، لكنها اصطدمت بجسد محمد التوني، ودخلت مرمى محمد عواد.

لكن القائد حسني عبد ربه انتزع الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 64.

وكاد المقاصة أن يتعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن تسديدة جون أنطوي ارتطمت بالقائم، ليتوقف رصيد فريقه عند 40 نقطة في المركز التاسع.

وحسم الأهلي لقب الدوري بالفعل الشهر الماضي قبل ست جولات على النهاية.