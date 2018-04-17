كريستيان غروس يكشف عن شروطه للموافقة على تدريب نادي الزمالك المصري

وافق السويسري كريستيان غروس المدير الفني السابق للنادي الأهلي السعودي على تولّي مهمة تدريب الزمالك المصري، لكنه فرض شرطين لتوقيع العقود رسميًا.

وقال مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك لـ”إرم نيوز” إن الشرط الأول للمدرب السويسري يتمثل بحصوله على 2.5 مليون يورو كراتب سنوي، هو مع معاونيه.

والشرط الثاني لغروس هو ألا يتم التدخل مطلقًا في عمله، خاصة أنه جمع معلومات عن نادي الزمالك، واكتشف إقالة أكثر من 20 مدربًا خلال 4 سنوات فقط.

ويحاول الزمالك تلبية مطالب غروس المالية عن طريق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في السعودية، حيث كشف تقارير صحفية أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سيغادر القاهرة إلى عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض للقاء “تركي”، لحسم الأمور المالية للمدير الفني الأجنبي المحتمل للفريق.

وأشارت تلك التقارير إلى أن مرتضى سيعمل على إنهاء الخلاف مع النادي الأهلي برعاية “آل الشيخ” عن طريق مبادرة، ستشهد أيضًا استقدام 3 لاعبين سوبر إلى الزمالك لتدعيم الفريق في الموسم المقبل”.

يذكر أن كريستيان غروس سبق أن تولّى تدريب: توتنهام الإنجليزي، وشتوتغارت الألماني، وبازل السويسري.