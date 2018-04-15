الاتحاد التونسي يتكفل بعلاج بن عمر لاعب النادي الأهلي السعودي

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الأحد، تكفله بعلاج أمين بن عمر لاعب المنتخب الأول والنادي الأهلي السعودي من الإصابة، التي لحقت به خلال مواجهة إيران وديًا.

وأصدر الاتحاد التونسي بيانًا قال فيه إن وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي استقبل أمين بن عمر بحضور طبيب نسور قرطاج الدكتور سهيل الشملي.

وأضاف البيان أنه تمّ الاتفاق بالتنسيق وبطلب من ادارة النجم الساحلي على أن يسافر بن عمر، غدًا الإثنين، إلى مدينة ليون الفرنسية بصحبة طبيب المنتخب، وطبيب من اللجنة الطبية للاتحاد مختص في جراحة المفاصل والعظام، إضافة إلى طبيب النجم الساحلي الدكتور فيصل الخشناوي، لمقابلة الطبيب الفرنسي المختص، لاتخاذ القرار المناسب بخصوص الوضعية الصحية للاعب ومسيرته الرياضية بحضور كل الأطراف المعنية بهذا الملف.

وأوضح البيان أن الاتحاد التونسي سيتكفل بمصاريف علاج بن عمر بطلب من نادي النجم الساحلي، لأن ناديه الحالي الأهلي السعودي، رفض التكفل بذلك رغم أن عقد بن عمر معه يمتد الى 30 يونيو 2018.

وأعلن الأهلي السعودي الشهر الماضي نهاية موسم بن عمر، عقب تعرضه لإصابة خلال مواجهة منتخب بلاده تونس أمام إيران في 23 مارس الماضي استعدادًا لكأس العالم.

يشار إلى أن بن عمر انتقل من النجم الساحلي إلى الأهلي السعودي في يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.