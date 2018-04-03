مخاوف من غياب أمين بن عمر عن منتخب تونس في كأس العالم

يشعر القائمون على المنتخب التونسي لكرة القدم بالقلق من احتمال غياب لاعب الوسط المميز أمين بن عمر عن تشكيلة الفريق في نهائيات كأس العالم في روسيا الصيف المقبل بسبب إصابة في الركبة.

وكان لاعب الوسط بن عمر، الذي يلعب ضمن صفوف أهلي جدة السعودي على سبيل الإعارة قادمًا من النجم الساحلي، أُصيب في فوز منتخب تونس 1/0 على إيران في مباراة ودية يوم 23 مارس الماضي استعدادًا لنهائيات كأس العالم.

وذكر الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان: “قرر الدكتور سهيل الشملي طبيب المنتخب الوطني التونسي بالتنسيق مع وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم (الاتحاد التونسي) توسيع دائرة الاستشارة فيما يتعلق بالملف الصحي للاعب الدولي محمد أمين بن عمر”.

وأضاف البيان “تشكل فريق طبي واستقر الرأي بعد هذه الاستشارة الموسعة على عدم خضوع اللاعب أمين بن عمر لتدخل جراحي والاقتصار على العلاج الطبيعي لمدة تتراوح ما بين 15 و21 يومًا”.

وكان التونسي حاتم جمعة طبيب أهلي جدة السعودي أكد في السابق أن الفحوص الطبية كشفت عن أن إصابة بن عمر تتطلب تدخلًا جراحيًا بالمنظار ما يعني احتمال غيابه عن نهائيات كأس العالم التي تنطلق في يونيو المقبل.

ويعتبر بن عمر، الذي يلعب في مركز لاعب الوسط المدافع، من اللاعبين المهمين في تشكيلة منتخب تونس ويعتمد عليه نبيل معلول مدرب المنتخب في وضع خطة اللعب لإجادته استخلاص الكرة من المنافس والمساهمة في بناء الهجمات.

وتخوض تونس، التي ستشارك في كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخها، الدور الأول بنهائيات كأس العالم ضمن مجموعة تضم إنجلترا وبلجيكا وبنما.

في سياق متصل، قال الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن منتخب بلاده الذي يستعد لنهائيات كأس العالم في روسيا صيف العام الجاري سيواجه نظيره التركي في مباراة دولية ودية أول يونيو.

وأضاف الاتحاد في بيان أنه أكمل جميع الاجراءات الخاصة بالمباراة المقررة في سويسرا.

وكان منتخب تونس بقيادة مدربه نبيل معلول حقق فوزين وديين على إيران 1/0 وكوستاريكا بنفس النتيجة ضمن استعداداته لكأس العالم. وسيلتقي منتخب تونس أيضًا مع اسبانيا والبرتغال في مباراتين وديتين قبل مشاركته الخامسة في أكبر حدث كروي في العالم.