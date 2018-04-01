بقرار رئاسي.. الجزائر تدعم المغرب لاستضافة مونديال 2026

أعلن الهادي ولي علي وزير الشباب والرياضة الجزائري اليوم الأحد، تأييد بلاده رسميًا لملف المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2026.

ووفقًا لوكالة الأنباء المحلية، قال وزير الشباب والرياضة “قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضي بدعم الجزائر للمغرب، لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2026، ننفذه بكل اعتزاز”.

وقبل أيام ذكرت قناة النهار الخاصة (مقربة من رئاسة الجمهورية)، أن ملف المغرب لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2026 قد حظي بدعم سلطات البلاد.

ونقلًا عن ذات المصدر فقد “وافقت الرئاسة الجزائرية على طلب المغرب انضمام لخضر بلومي نجم الجزائر الأسبق، إلى قائمة سفراء الملف المغربي، مع دعمها ومساندتها للملف”.

وفي 16 من مارس/ آذار الماضي قدم المغرب رسميًا ملف ترشحه لاحتضان مونديال 2026 لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يستقبل المغرب خبراء “فيفا”، الذين سيقومون بزيارة رسمية إلى المملكة خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 19 أبريل/ نيسان الجاري.

وينافس المغرب على تنظيم المونديال إلى جانب ملف مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو/ حزيران المقبل على البلد الذي سيحظى بشرف التنظيم.

ويعتبر طلب الترشح المغربي هو الخامس من نوعه، بعد الفشل في 4 مناسبات سابقة، إذ كانت الأولى لاستضافة مونديال 1994، واستضافته الولايات المتحدة الأمريكية، والأخيرة في نسخة 2010، التي ذهبت لصالح جنوب أفريقيا.

وعلق رئيس البرلمان العراقي يدعو إلى توسيع التعاون مع السعودية أسطورة كرة القدم المغربية بادو الزاكي على ذلك قائلًا “إن موقف الجزائر ودعمها الملف المغربي لاستضافة منافسات مونديال كأس العالم لعام 2026 فرصة لفتح الحدود بين الأشقاء”.