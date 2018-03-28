المغرب يفاوض محمد صلاح وكريستيانو رونالدو للترويج لاستضافة مونديال 2026

دخل المغرب في مفاوضات مع نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني، ونجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، من أجل الترويج لملف ترشح المغرب لاحتضان مونديال 2026.

وأكد مسؤول في اللجنة المكلفة بالملف المغربي أنه “بالفعل دخل المغرب في مفاوضات مع رونالدو وصلاح للترويج للملف المغربي”.

ولا تزال المفاوضات مستمرة من أجل التوصل لاتفاق نهائي.

واختار المغرب مجموعة من نجوم كرة القدم الأفريقية من أجل الترويج لملف الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2026، واتفق مع النجم الكاميروني صامويل إيتو وديدي دروغبا نجم كوت ديفوار.

وفي 16 من مارس/ آذار الجاري قدم المغرب رسميًا ملف ترشحه لاحتضان مونديال 2026 لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يستقبل المغرب خبراء “فيفا”، الذين سيقومون بزيارة رسمية إلى المملكة خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 19 أبريل/ نيسان المقبل.

وينافس المغرب على تنظيم المونديال إلى جانب ملف مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو/ حزيران المقبل على البلد الذي سيحظى بشرف التنظيم.

ويعتبر طلب الترشح المغربي هو الخامس من نوعه، بعد الفشل في 4 مناسبات سابقة، حيث كانت الأولى لاستضافة مونديال 1994، واستضافته الولايات المتحدة الأمريكية، والأخيرة في نسخة 2010، التي ذهبت لصالح جنوب أفريقيا.