الترجي يهزم الصفاقسي ويقترب من الاحتفاظ بلقب الدوري التونسي

سجل الترجي هدفين في غضون دقيقتين ليفوز خارج أرضه 2-صفر على الصفاقسي، ويقترب خطوة إضافية من الاحتفاظ بلقب الدوري التونسي الممتاز، اليوم السبت.

وافتتح المهاجم طه ياسين الخنيسي التسجيل للترجي في الدقيقة 24 قبل أن يعزز صانع اللعب سعد بقير النتيجة من تسديدة من داخل المنطقة بعدها بدقيقتين فقط.

وعزّز الترجي موقعه في الصدارة برصيد 53 نقطة بينما توقف رصيد الصفاقسي عند 37 نقطة في المركز الرابع من 22 مباراة.

ويتقدم الترجي بفارق 11 نقطة على أقرب ملاحقيه الأفريقي الذي يواجه أولمبيك مدنين اليوم، وقبل أربع جولات من نهاية الموسم.

وقال خليل شمام، مدافع الترجي:”انتزعنا انتصارًا صعبًا أمام الصفاقسي الذي يلعب على أرضه، وأمام جمهوره، لكنه انتصار مهم قربنا خطوة كبيرة من اللقب”.

وحاول الصفاقسي تعديل تأخره، واستحوذ على الكرة أغلب الوقت، لكنه افتقد اللمسة الأخيرة، ليواصل تراجعه في المرحلة الحاسمة من البطولة.

وقال محمد المصمودي، مساعد مدرب الصفاقسي:”هزيمة قاسية، لكن الأداء تطور، وصنعنا عدة فرص، لكننا افتقدنا الفعالية على المرمى، ولم ننتصر بسبب الأخطاء التي وقعنا فيها عكس الترجي”.

وأهدر النجم الساحلي فرصة التقدم ولو بشكل مؤقت إلى المركز الثاني عندما تعادل سلبيًا مع مضيفه الملعب القابسي.

ويحتل النجم الساحلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بينما يأتي الملعب القابسي في المركز 11 برصيد 23 نقطة.

وانتزع البنزرتي المتعثر انتصارًا ثمينًا خارج ملعبه 2-1 من مضيفه الملعب التونسي.

وافتتح فراس بلعربي التسجيل للضيوف في الدقيقة 51، ثم أضاف مهدي الرصايصي الهدف الثاني في الدقيقة 65 قبل أن يقلص أيمن الكثيري النتيجة لأصحاب الأرض بعد دقيقتين.

وتقدم البنزرتي إلى المركز التاسع بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة متأخرًا بنقطة واحدة عن الملعب التونسي ثامن الترتيب.

وفاز شبيبة القيروان 2-صفر على ضيفه مستقبل قابس بفضل هدفي صبري الزايدي في الدقيقة 45 وأبو بكر سيلا في الدقيقة 57، ليتقدم إلى المركز السادس برصيد 30 نقطة، بينما يحتل مستقبل قابس المركز العاشر برصيد 25 نقطة.