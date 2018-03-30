الصفاقسي يصطدم بالترجي في قمة الدوري التونسي

يسعى الترجي للاقتراب خطوة إضافية من اللقب الثاني على التوالي و28 في تاريخه؛ عندما يحل ضيفًا على الصفاقسي في مواجهة ساخنة، بينما يتطلع الأفريقي للتمسك بالمركز الثاني عندما يستضيف أولمبيك مدنين المتعثر في المرحلة 22 من الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، غدًا السبت.

ويتصدر الترجي حامل اللقب جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، ويتقدم بفارق 8 نقاط عن الأفريقي أقرب ملاحقيه، بينما يحتل الصفاقسي المركز الرابع وله 37 نقطة.

وتبرز مواجهة الصفاقسي كأصعب عقبة أمام الترجي في الجولات الست الأخيرة من عمر المسابقة، ويدرك حامل اللقب أن تحقيق نتيجة جيدة أمام منافسه ستضعه على مشارف منصة التتويج للمرة الثانية على التوالي.

واعتبر خالد ين يحيى مدرب الترجي، أن حسم القمة أمام الصفاقسي وحصد النقاط الثلاث: “قد يكون مفتاح التتويج بلقب البطولة”.

وقال في تصريحات صحفية: “ستكون مواجهة الصفاقسي صعبة للغاية، خاصة بسبب كثرة الغيابات، لكن تحقيق الانتصار قد يكون مفتاح التتويج بلقب البطولة”.

وأضاف: “يجب عدم إهدار نقاط الانتصار عبر التعامل بحذر مع منافسنا الذي سيحاول الاستفادة من اللعب أمام جماهيره”.

ويغيب عن تشكيلة الترجي المدافع شمس الدين الذوادي، ولاعبا خط الوسط محمد علي منصر وغيلان الشعلاني؛ بسبب الإصابات، بينما يستعيد الفريق جهود المدافع منتصر الطالبي.

وفي المقابل، اعتبر غازي الغرايري مدرب الصفاقسي مواجهة الترجي بأنها مباراة الموسم في سعي الفريق لاحتلال مركز مؤهل للمشاركة في بطولة قارية الموسم المقبل.

وأوضح في مؤتمر صحفي أن فريقه جاهز لتحقيق الانتصار على منافسه، وقال: “لا خيار أمامنا سوى الفوز”.

ويأمل الأفريقي في التمسك بالمركز الثاني المؤهل للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، عندما يستضيف أولمبيك مدنين صاحب المركز الثالث عشر وقبل الأخير برصيد 16 نقطة.

وحقق الأفريقي بقيادة المدرب الفرنسي برتران مارشان 8 انتصارات في آخر 9 مباريات، ليقفز للمركز الثاني متجاوزًا منافسيه، ويأمل في المحافظة على موقعه المؤهل للظهور في أغلى مسابقات الأندية القارية، العام المقبل.

كما يتطلع الأفريقي إلى تجاوز آثار إخفاقاته القارية بخروجه المبكر من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي على يد نهضة بركان المغربي.

ويأمل النجم الساحلي صاحب المركز الثالث برصيد 39 نقطة، في العودة إلى طريق الانتصارات رغم صعوبة المهمة أمام مضيفه الملعب القابسي العاشر (مناصفة) برصيد 22 نقطة، والساعي للهروب من منطقة الهبوط.

ويأمل النادي البنزرتي الذي يملك 22 نقطة أيضًا في حصد النقاط الثلاث؛ للابتعاد عن منطقة الهبوط، عندما يحل ضيفًا على الملعب التونسي الثامن برصيد 26 نقطة، بينما يلتقي شبيبة القيروان مع مستقبل قابس.

وتستكمل المرحلة، بعد غد الأحد، عندما يستضيف الاتحاد المنستيري فريق اتحاد بنقردان، ويلتقي نجم المتلوي مع ترجي جرجيس.