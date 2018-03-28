ماذا قال مدرب منتخب المغرب بعد اكتساح إسبانيا للأرجنتين؟

تحدث الفرنسي هيرفي رونارد مدرب المنتخب المغربي عن منتخب إسبانيا الذي سيواجهه في نهائيات كأس العالم روسيا 2018، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه منتخب لاروخا على الأرجنتين 6-1 في لقاء ودي.

وقال هيرفي رونارد :” شاهدت المنتخب الإسباني لأرى إن كانوا سيلعبون بـ 12 أو 13 لاعبًا خلال اللقاء.”

وجاء تصريح رونارد ليؤكد أنه سيواجه فريقًا يضم 11 لاعبًا، وأنه لا يخاف من مواجهته رغم قوته.

وأكد المدرب الفرنسي أن إسبانيا تضم منتخبًا جيدًا جدًا وقال :”جودة المنتخب الإسباني يعرفها الكل، لديهم هدف أنهم ذاهبون لكأس العالم للفوز باللقب، هو ليس فريقًا كبيرًا بل فريق كبير جدًا .”

ورغم إشادته بالمنتخب الإسباني لكن المدرب الفرنسي أكد في عدة تصريحات أن منتخب المغرب سيلعب النهائيات بهدف تحقيق التأهل للدور الثاني.

وفاز المغرب وديًا أمام صربيا 2-1 وأوزبكستان 2-0 في لقاءات منح خلالها المدرب الفرنسي الفرصة لعدة لاعبين، خاصة في اللقاء الثاني وكان أبرزهم أيوب الكعبي مهاجم نهضة بركان الذي سجل أول أهدافه الدولية رفقة المنتخب الأول أمام أوزبكستان.