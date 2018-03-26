صحيفة: النادي الأهلي السعودي لا يثق بقدرات الجهاز الطبي لمنتخب تونس

طلبت إدارة النادي الأهلي السعودي من محترفها التونسي أمين بن عمر ضرورة العودة لجدة لإجراء الفحوص اللازمة، بعد تعرضه للإصابة في مباراة منتخب بلاده الودية أمام نظيره الإيراني، إذ رفض اللاعب المغادرة مع منتخب بلاده لمدينة نيس الفرنسية استعدادًا لودية تونس أمام كوستاريكا.

وكان بن عمر قد تعرض للإصابة في مباراة تونس مع ايران، يوم الجمعة الماضي، بالملعب الأولمبي برادس، والتي كان قد حسمها أبناء نبيل معلول بنتيجة 1/0.

وقد وافق مدرب المنتخب نبيل معلول على طلب فريق الأهلي في عودة اللاعب لصفوفه؛ من أجل استكمال العلاج الطبيعي مع الفريق، نظرًا لما ينتظر متوسط ميدان الفريق السعودي من مباريات صعبة في مسابقتي البطولة والكأس.

وحسب الصحف التونسية، فإن إدارة الأهلي تخشى من تكرار ما حدث سابقًا مع اللاعب في دورة ودية بالدوحة، حين تعرض للإصابة وفشل الجهاز الطبي لمنتخب بلاده في علاجه وقام بالدور العلاجي ناديه السابق النجم الساحلي.

وصلتني كثير من التساؤلات عن الإصابة التي تعرض لها محمد امين بن عمر واريد ان أطمئن الجماهير الأهلاوية @ALAHLI_FC ان الإصابة لا تكتسي خطورة ولله الحمد . — Nabil Maaloul (@NabilMaaloul) ٢٤ مارس، ٢٠١٨

الإتحاد التونسي لكرة القدم يسمح للاعب محمد أمين بن عمر الإلتحاق بفريقه @ALAHLI_FC في أقرب وقت ممكن نزولا عند رغبة النادي الأهلي . — Nabil Maaloul (@NabilMaaloul) ٢٥ مارس، ٢٠١٨