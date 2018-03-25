بعد إصابته مع تونس.. هل يغيب أمين بن عمر عن باقي مباريات النادي الأهلي السعودي؟

تنفس جمهور النادي الأهلي السعودي، الصعداء بعدما كشفت الفحوصات الأولية التي أجراها اللاعب التونسي محمد أمين بن عمر عن حجم إصابته البسيط، والتي تعرض لها في فوز منتخب بلاده، يوم الجمعة، على نظيره الإيراني بهدف نظيف في مباراة ودية بملعب رادس، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات مونديال روسيا 2018.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الرياضية”، يوم الأحد، فقد كشفت الفحوصات الطبية، التي خضع لها بن عمر، لاعب عن معاناته من تمدد في الأربطة وحاجته إلى الراحة والتأهيل لمدة تصل إلى أسبوع قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

وشارك أمين بن عمر أساسيًا في تشكيلة منتخب تونس، قبل أن يخرج في الدقيقة 46 إثر تعرضه لإصابة، ويدخل أنيس البدري بدلًا منه.

وطمأن اللاعب التونسي جمهور النادي الأهلي ومنتخب تونس حول إصابته التي وصفها بالخفيفة، والتي سيعود بعد شفائه منها قريبًا.

وأضاف: “سأجتمع مع نبيل معلول مدرب المنتخب التونسي لتحديد مسألة استبعادي من المعسكر أو مرافقة المنتخب التونسي إلى فرنسا للعب المباراة الودية أمام كوستاريكا كوني لا أستطيع المشاركة فيها، وفي حال لم أرافق المنتخب خلال الأيام المقبلة سأعود إلى جدة”.

وأضاف: “لا أستطيع تحديد موعد عودتي إلى التدريبات بالضبط، ولكن أعتقد أن موعد العودة إلى التدريبات سيتقرر عقب عودتي إلى جدة، وبإذن الله سأعود قريبًا بعد أن أتماثل للشفاء”.

وينتظر الأهلي عودة بن عمر لكي يدعم الفريق في المرحلة الحاسمة من الموسم، سواء في الدوري الذي يحتل فيه الراقي المركز الثاني، خلف الهلال المتصدر بفارق نقطة واحدة قبل جولتين من النهاية، أو كأس الملك الذي بلغ فيه الفريق نصف النهائي.