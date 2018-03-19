هل يعتذر عمر السومة لمسؤول النادي الأهلي السعودي؟

قالت صحيفة عكاظ السعودية إن يوسف أبوداوود المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي السعودي اشترط اعتذار عمر السومة للتراجع عن استقالته بسبب أحداث مباراة الأهلي مع الرائد بالدوري السعودي.

ورصدت الكاميرا خلافًا على دكة بدلاء الأهلي بعد تغيير عمر السومة.

وقال السومة إن لديه ما يقوله للجماهير بعد نهاية المباراة.

ونشبت أزمة كبيرة بسبب عدم قيد السومة في قائمة الفريق بدوري أبطال آسيا.

وبحسب عكاظ فإن أبوداوود الذي قدم استقالته اعتراضًا على تصرف السومة، اشترط قبول الاستقالة نهاية الموسم أو تقدم اللاعب باعتذار علني لاحتواء الموقف.

وقال السومة عبر تويتر ردًا على أنباء مغادرته للنادي الأهلي إنه باقٍ.

وينافس الأهلي على لقب الدوري السعودي متخلفًا بنقطة واحدة خلف الهلال صاحب المركز الأول قبل مباراة الفريقين في الـ7 من أبريل المقبل التي ستحسم بشكل كبير وجهة اللقب.