من هم أبرز لاعبي منتخب تونس في كأس العالم 2018؟

فيما يلي نبذة عن أبرز اللاعبين في تشكيلة تونس قبل انطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

* أيمن المثلوثي: يعتبر حارس المرمى (34 عاما) من أكثر اللاعبين خبرة في صفوف منتخب تونس حيث انضم لتشكيلة الفريق في 2007 وأصبح بعد ذلك الحارس الأول ثم قائدًا للفريق.

بدأ المثلوثي مشواره بأحد الأندية الصغيرة بتونس العاصمة (شبيبة العمران) قبل أن ينتقل للأفريقي في فئات الشباب ثم انضم للنجم الساحلي ليبدأ معه مشوار التألق وتوج معه بالعديد من الألقاب أهمها دوري أبطال أفريقيا 2007 وبطولة الدوري المحلي 2007 و2016.

انتقل المثلوثي لخوض تجربة احترافية في نادي الباطن السعودي في شهر يناير كانون الثاني الماضي.

ينتظر أن يعتمد نبيل معلول مدرب تونس على خبرة الحارس خاصة لخوض المواجهتين الصعبتين أمام إنجلترا وبلجيكا ضمن المجموعة السابعة بنهائيات كأس العالم.

* علي معلول: يتمتع معلول ظهير أيسر النادي الأهلي المصري (28 عاما) بسرعة الانطلاق من الجهة اليسرى وتمريراته العرضية المتقنة ومساندته المستمرة لخط الهجوم إضافة لقدرته على التسجيل.

وانضم معلول لمنتخب تونس لأول مرة في 2013 ويتوقع أن يلعب دورًا بارزًا في تشكيلة الفريق.

ويتوقع أن تكون نهائيات كأس العالم محطة للاعب للانتقال لأحد الأندية الأوروبية.

وبدأ معلول مسيرته في صفوف الصفاقسي وتوج معه ببطولة الدوري التونسي وكأس الاتحاد الأفريقي 2013 قبل أن ينتقل للأهلي المصري في 2016.

* إلياس السخيري: يستعد السخيري لاعب وسط مونبلييه الفرنسي (22 عامًا) للانضمام إلى تشكيلة تونس لأول مرة لكن اللاعب قدم موسمًا رائعًا جعله أحد أفضل لاعبي فريقه الفرنسي وانتظاما في مستواه.

ويأمل معلول مدرب تونس أن يقدم اللاعب الإضافة لمنتخب تونس الذي يستعد لخوض مواجهات صعبة ضمن مجموعة تضم إنجلترا وبلجيكا وبنما.

ويعول مدرب تونس على الانضباط الخططي للاعب الوسط المدافع ولياقته البدنية بفضل ما اكتسبه من خبرة في الدوري الفرنسي لمواجهة نجوم منتخبي إنجلترا وبلجيكا.

* محمد أمين بن عمر: سيكون بن عمر (25 عاما) أحد أبرز الأوراق الخططية للمدرب نبيل معلول عندما يقود تونس في نهائيات كأس العالم.

ويتألق بن عمر في مركز لاعب الوسط المدافع ويتميز بقدرته على انتزاع الكرة وبناء الهجمات إضافة إلى المهارة والمساهمة في المحاولات الهجومية.

انتقل بن عمر نجم فريق النجم الساحلي للعب في صفوف الأهلي السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

* وهبي الخزري: يعتبر لاعب الوسط البالغ من العمر 27 عامًا من أبرز لاعبي منتخب تونس بفضل مهاراته وتسديداته وينتظر أن يقدم أداء جيدًا مع “نسور قرطاج” في نهائيات كأس العالم خاصة بعدما استعاد مستواه وتألق مع ناديه رين الفرنسي هذا الموسم.

ويملك الخزري تجربة طويلة في ملاعب كرة القدم بعد انتقاله بين العديد من الأندية مثل باستيا واجاكسيو وبوردو في فرنسا وسندرلاند الإنجليزي قبل أن يعود لفرنسا من بوابة رين.

وانضم الخزري إلى تشكيلة منتخب تونس في 2013 وخاض معه 34 مباراة وسجل 11 هدفًا.

* بسام الصرارفي: لم يظهر الجناح (21 عامًا) كثيرًا مع منتخب تونس لكن خوضه العديد من المباريات مع نيس الفرنسي هذا الموسم ربما يحجز له مكانًا ضمن تشكيلة الفريق.

ويتميز اللاعب الذي انتقل بداية الموسم من الأفريقي إلى نيس الفرنسي بسرعته ومراوغاته لكنه ما زال يفتقد الخبرة.