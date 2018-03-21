سانشيز يعترف بمعاناته للتأقلم في مانشستر يونايتد

اعترف أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد الجديد بأن أداءه مع الفريق كان دون المستوى حتى الآن منذ انضمامه للنادي الإنجليزي العريق في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وسجل سانشيز (29 عامًا) هدفًا واحدًا في عشر مباريات منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد من آرسنال ولا يزال يبحث عن الأداء الذي منحه فرصة الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” عن أن مانشستر يونايتد يخشى أن يتحول سانشيز إلى نفس حالة مواطنه أنخيل دي ماريا القادم في قارة أمريكا الجنوبية.

وجلس المهاجم التشيلي على مقاعد البدلاء خلال مباراة مانشستر يونايتد أمام برايتون أند هوف في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي بعد تعرضه لانتقادات شديدة بعد خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا أمام اشبيلية الأسبوع الماضي.

واعترف سانشيز الآن بأنه وجد الانتقال في منتصف الموسم صعبًا بل كان يفضل عدم الانضمام لتشكيلة مباراتي منتخب بلاده الوديتين أمام السويد والدنمارك الأسبوع المقبل.

وقال سانشيز خلال مقابلة أجراها في السويد يوم الأربعاء “كنت أتوقع شيئًا أفضل مما ظهرت عليه. بعد وصولي إلى مانشستر يونايتد ، كان من الصعب تغيير كل شيء بسرعة كبيرة. حتى أنني ترددت في المجيء إلى هنا (إلى السويد مع المنتخب الوطني).

“لقد طلبت السماح بالغياب عن هاتين المباراتين ولكن بعد ذلك فكرت بشكل أفضل وتحدثت مع كلاوديو (برافو) حارس مانشستر سيتي وقائد المنتخب وأخبرته بأنه ينبغي علينا جميعًا أن نكون متحدين. تغيير النادي كان مفاجئًا. هذه أول مرة انتقل في الشتاء لكن العديد من الأشياء حدثت في حياتي صعبة”.

ونفى سانشيز ما تردد عن وجوده وحيدا ومعزولا في تشكيلة يونايتد ما أشاع خشية مسؤولي النادي من تكرار مصير دي ماريا الذي رحل بعد موسم واحد بسبب انعزاله عن زملائه وشعوره بالوحدة في النادي.

وقال المهاجم التشيلي “تدربت لمدة شهر ونصف مع زلاتان إبراهيموفيتش واكتشفت أنه مثير للإعجاب حقا. نتحدث سويا ونتناول القهوة معا كل يوم”.