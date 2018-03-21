موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا 2018 والكونفدرالية.. والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم الأفريقية بشغف، قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، مساء اليوم الأربعاء، التي ستجرى بالعاصمة المصرية القاهرة مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم “كاف”.

وحسم 16 فريقًا تأهلهم لثمن نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما ستقام قرعة دور الـ32 الثاني بالكونفدرالية في نفس الموعد.

ويحمل الوداد المغربي لقب دوري أبطال أفريقيا، فيما يحمل مازيمبي لقب الكونفدرالية الأفريقية.

الفرق المتأهلة في دوري أبطال أفريقيا

المستوى الأول..

مازيمبي من الكونغو الديمقراطية – الأهلي المصري – النجم الساحلي التونسي – الوداد المغربي.

المستوى الثاني..

ماميلودي ساونداونز الجنوب أفريقي – الترجي الرياضي التونسي – زيسكو يونايتد الزامبي – وفاق سطيف الجزائري.

المستوى الثالث..

مولودية الجزائر – كامبالا سيتي الأوغندي – هورويا الغيني – مباباني من سوازيلاند.

المستوى الرابع..

“أوغوستو الأنغولي – توونشيب البوتسواني – الدفاع الحسني الجديدي المغربي – توغو بورت التوغولي.

كما تأهلت هذه الفرق الموضحة بالإنفوغرافيك لدور الـ32 بالكونفدرالية.

16 فريقًا انتقلوا من دوري الأبطال إلى كأس الكونفدرالية .. فرق الدور الـ32 الثاني باتت جاهزة الآن .. ترقبوا القرعة يوم الأربعاء#TotalCAFCC pic.twitter.com/CdyH2LsVns — CAF – عربي (@caf_online_AR) March 19, 2018

وينص نظام قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا على تقسيم الفرق المتأهلة إلى أربعة مستويات، حسب نتائجهم في المسابقة خلال السنوات الأخيرة. وتجرى القرعة، لاختيار فريق من كل مستوى بأربع مجموعات تشكل دور الـ16 وفق نظام البطولة الجديد الذي اعتمد العام الماضي.

وتنطق قرعة أبطال أفريقيا في تمام السابعة و40 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة و40 دقيقة بتوقيت القاهرة وينقل على قناة بي ان سبورتس الإخبارية المفتوحة.