استبعاد مبولحي وفيغولي من قائمة منتخب الجزائر لمواجهتي تنزانيا وإيران

اختار رابح ماجر، مدرب منتخب الجزائر، الذي فشل في التأهل لكأس العالم لكرة القدم في روسيا، 24 لاعبًا لمواجهة تنزانيا وإيران وديًا، في وقت لاحق هذا الشهر وخلت التشكيلة من أسماء بارزة مثل سفيان فيغولي والحارس رايس مبولحي.

ويلتقي منتخب الجزائر، الذي يستعد لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019، مع تنزانيا على أرضه ثم يواجه إيران في النمسا يومي 22 و27 مارس آذار، على الترتيب.

وخرج مبولحي من حسابات ماجر، رغم تألقه مع الاتفاق السعودي، كما استبعد لاعب الوسط فيغولي الذي يؤدي موسمًا جيدًا مع غلطة سراي وكذلك رياض بودبوز، لاعب ريال بيتيس الإسباني.

وفي المقابل، استدعى ماجر المهاجم إسلام سليماني رغم معاناته من إصابة عرقلت مشواره مع ناديه الجديد نيوكاسل يونايتد.

وضمت التشكيلة لاعب الوسط سليم بوخنشوش المتألق محليًا مع شبيبة القبائل وزميله المدافع سعيد بلكلام العائد للمنتخب الوطني بعد غياب طويل.

وتقدم رياض محرز، لاعب ليستر سيتي، قائمة اللاعبين القادمين من أندية أجنبية بجانب بغداد بونجاح هداف السد القطري.

وجاءت تشكيلة الجزائر على النحو التالي:

حراس المرمى: فوزي شاوشي (مولودية الجزائر) عبد القادر صالحي (شباب بلوزداد) توفيق موساوي (بارادو).

مدافعون: عيسى ماندي (ريال بيتيس) رامي بن سبعيني (ستاد رين) محمد نعماني (شباب بلوزداد) مختار بن موسى (اتحاد العاصمة) كارل مجاني (سيفاس سبور) سعيد بلكلام (شبيبة القبائل) فاروق شافعي (اتحاد العاصمة).

لاعبو وسط: سفير تايدر (مونتريال امباكت) زين الدين فرحات (لوهافر) فريد الملالي (بارادو) نبيل بن طالب (شالكه) عبد النور بلخير (شباب قسنطينة) إسماعيل بن ناصر (إمبولي) سليم بوخنشوش (شبيبة القبائل) ياسين براهيمي (بورتو) رياض محرز (ليستر سيتي).

مهاجمون: إسلام سليماني (نيوكاسل يونايتد) سفيان حني (سبارتاك موسكو) أمين عبيد (شباب قسنطينة) بغداد بونجاح (السد القطري) العربي هلال سوداني (دينامو زغرب).