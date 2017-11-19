رئيس وزراء الجزائر يدعم رابح ماجر

تلقى رابح ماجر، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، دفعة معنوية كبيرة، أمام الانتقادات التي تلاحقه منذ أن حل بديلا للإسباني لوكاس ألكاراز، الذي تم إنهاء مهامه الشهر الماضي.

ونقل تلفزيون “البلاد” الخاص في الجزائر، اليوم السبت، عن أحمد أويحيى، رئيس الوزراء، قوله إنه “يدعم تعيين ماجر على رأس الجهاز الفني، وتواجد اللاعب المحلي في صفوف المنتخب”.

وليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها أويحيى دعمه لـ” تسويق البضاعة المحلية الكروية”.

ولم تهدأ حدة الانتقادات التي واجهها ماجر، رغم تعادل “الخضر” مع نيجيريا 1/1، في ختام تصفيات مونديال روسيا 2018، وفوزهم على أفريقيا الوسطى وديًا بثلاثية نظيفة.