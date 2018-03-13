25 محترفًا بالخارج في لائحة منتخب المغرب لوديتي صربيا وأوزبكستان

وجه الفرنسي إيرفي رينار، مدرب منتخب المغرب الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، الدعوة إلى 28 لاعبًا، بينهم ثلاثة فقط من الدوري المحلي؛ للانضمام للفريق استعدادًا للمباراتين الوديتين أمام منتخبي صربيا وأوزبكستان في تورينو الإيطالية والدار البيضاء، ضمن الاستعداد لمشاركة أسود الأطلس في نهائيات كأس العالم في روسيا هذا العام.

وضمت التشكيلة وليد أزارو نجم النادي الأهلي وهداف الدوري المصري، بجانب هداف بطولة أفريقيا للمحليين، أيوب الكعبي، و قائد المنتخب المحلي بطل أفريقيا، بدر بانون، لاعب الرجاء البيضاوي .

وأعاد رينار للفريق كلًا من زكريا لبيض وياسين بامو وسفيان يوفال، بينما استبعد أسامة طنان.

وجاءت التشكيلة الجديدة على النحو التالي:

حراس المرمى:

منير المحمدي (نومانسيا الإسباني)، وياسين بونو (خيرونا الإسباني)، وأحمد رضا التاكناوتي (اتحاد طنجة).

المدافعون:

المهدي بنعطية (يوفنتوس الإيطالي)، ومروان دا كوستا (باشاك شهير التركي)، ونبيل درار (موناكو الفرنسي)، وأشرف حكيمي (ريال مدريد الإسباني)، ومروان سايس (ولفرهامبتون الإنجليزي)، وحمزة منديل (ليل الفرنسي)، ووليد الحجام (أميين الفرنسي)، وبدر بانون (الرجاء البيضاوي).

لاعبو الوسط:

كريم الأحمدي (فينورد روتردام الهولندي)، ويوسف آيت بناصر (كان الفرنسي)، وأمين حارث (شالكه الألماني)، وزكريا لبيض وياسين أيوب (أوتريخت الهولندي)، وفيصل فجر (خيتافي الإسباني)، ويونس بلهندة (غلطة سراي التركي)، ومبارك بوصوفة (الجزيرة الإماراتي)، وسفيان أمرابط (فينورد روتردام الهولندي ).

المهاجمون:

نور الدين أمرابط (ليجانيس الإسباني)، وخالد بوطيب (ملطية سبور التركي)، وحكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي)، وياسين بامو (نانت الفرنسي)، وسفيان يوفال (ساوثامبتون الإنجليزي)، وعزيز بوحدوز (سان باولي الألماني)، ووليد أزارو (الأهلي المصري)، وأيوب الكعبي (نهضة بركان).