قائمة منتخب مصر استعدادًا لمباراتي البرتغال واليونان.. 7 لاعبين من الأهلي و2 من الزمالك

أعلن الأرجنتيني كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة اللاعبين المحليين التي ستنضم لمعسكر المنتخب في مارس الجاري بسويسرا في الفترة من الـ 20 إلى الـ 28 من مارس الحالي.

وهذه أسماء القائمة المحلية: محمد الشناوي وأحمد فتحي وأيمن أشرف وعبد الله السعيد وسعد سمير وحسام عاشور ومروان محسن من الأهلي، والثنائي أحمد الشناوي وطارق حامد من الزمالك، ومحمد عواد من الإسماعيلي، ومحمد مجدي “قفشة” من إنبي.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر ضم 17 لاعبًا محترفًا للانضمام لمعسكر الفراعنة وهم: عصام الحضرى (التعاون السعودى) محمود عبد الرازق “شيكابالا” (الرائد السعودى) أحمد المحمدى (أستون فيلا الإنجليزى) محمد عبد الشافى (الفتح السعودي) أحمد حجازى (ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزى) محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى) عمر جابر (لوس أنجلوس الأمريكى) أحمد حسن “كوكا” (سبورتنج براجا البرتغالى)، محمود عبد المنعم سليمان “كهربا” (الاتحاد السعودى) محمود حسن “تريزيجيه” (قاسم باشا التركى) مؤمن زكريا (الأهلى السعودى)، على جبر (وسيت بروميتش ألبيون الإنجليزى) رمضان صبحى (ستوك سيتى الإنجليزى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليونانى) سام مرسى (ويجان الإنجليزى) حسين الشحات (العين الإماراتى).

وكشف كوبر عن سبب ضم الثنائي حسين الشحات لاعب العين الإماراتي ومحمد مجدي “قفشة” لاعب نادي إنبي لصفوف الفراعنة في معسكر مارس الجاري لخوض وديتي البرتغال واليونان استعدادًا لكأس العالم.

وأكد كوبر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الاتحاد، اليوم الثلاثاء: “حسين الشحات لاعب مميز جدًا ويقدم مستوى رائعاً مع العين الإماراتي كما أنه لاعب جوكر يجيد في أكثر من مركز ونحتاج لجهوده خلال الفترة المقبلة وسيحصل على فرصته كاملة”.

وأضاف: “قفشة لاعب مميز ويستحق فرصة في التواجد في المنتخب، وعبدالله السعيد يحتاج للراحة فقط، فقمنا بضم عدد من اللاعبين في نفس المركز لمشاهدتهم بينهم قفشة”.

وعن إمكانية وجود تغيير بالقائمة قال كوبر: “لا مجال للتغييرات الجذرية في قوام المنتخبات الكبيرة قبل المباريات المهمة، ولكن لدينا ثلاثة أشهر على انطلاق كأس العالم وربما تشهد هذه القائمة بضعة تغييرات التقييم وراء استبعاد عمرو جمال واختيار علي جبر رغم تساويهما في عدم المشاركة مع فريقيهما”.

وردا على طريقة لعب أيمن أشرف قال: “لم نحدد حتى الآن إذا ما كنا سنعتمد على أيمن أشرف في مركز قلب الدفاع أو الظهير الأيسر، ليس من المفترض أن أشرح الآن الخطة وكيف سنواجه رونالدو والبرتغال أو أي خصم آخر، وسندرس طريقة لعب رونالدو مع منتخبه مثلما فعلنا مع سواريز وكافاني مع أوروجواي فهو أفضل لاعب في العالم نعم، لكننا سنحاول إيقافه”.

وعن رأيه في المجموعة الأولى التي وقع فيها المنتخب المصري قال: “لو سألت أي مدرب عن مجموعته في كأس العالم سيقول إنها صعبة، لا أحد يرغب في التقليل من خصومه ونحن متفائلون، كنت لأكرر هذه الكلمات لو كنا في أي مجموعة أخرى”.

وأضاف كوبر: “دائمًا نجد الحصان الأسود في كل مجموعة وكل بطولة، إلا أن أحدًا لا يعرف أبدًا أي منتخب سيكون. لقد سمعت حديث مدرب منتخب أوروجواي للصحافة حينما قال إن مواجهة مصر لن تكون سهلة ولا أحد يقلل من منافسيه أبدًا، إننا متفائلون جدًا وسنحاول الوصول لأبعد نقطة يمكننا الوصول إليها، سنواجه منتخبات قوية ويجب أن نتحلى بالثقة قبل هذه المناسبات الكبيرة، وإذا أسلمنا رؤوسنا لليأس لن نحقق أي شيء إيجابي”.

وعن تأثير الصيام على استعدادات الفراعنة لكأس العالم قال كوبر: “سنواجه أزمة حقيقية في شهر رمضان، استعداداً لخوض منافسات كأس العالم، صيام اللاعبين أثناء التدريبات بات أزمة معقدة على حد وصفه، مشدداً على احترامه لجميع الأديان ولن يتجرأ على التدخل في هذا الأمر”.

وأكد مدرب المنتخب، أنه سيسعى جاهداً لحل الأزمة، من خلال اللجوء إلى خبير التغذية الذي تعاقد معه الجبلاية، للوقوف على إمكانية التنسيق بين ميعاد التغذية والتدريبات.

وعن مصيره مع منتخب مصر بعد كأس العالم قال كوبر: “سأبحث مع مسؤولي اتحاد الكرة مسألة تجديد عقدي عقب الانتهاء من المباراتين الوديتين المقرر خوضهما في معسكر الشهر الجاري”.