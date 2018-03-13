عبدالله السعيد إلى الزمالك أم النادي الأهلي؟.. هذه آخر تطورات الصفقة

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن اقتراب “صفقة القرن” من الفشل، وعدم اكتمالها بشكل رسمي، بسبب الحجز على أموال النادي، وأولها رفض أحمد فتحي مدافع الأهلي التوقيع للنادي الأبيض.

وكشف مرتضى أن أحمد فتحي لاعب الأهلي كان جزءًا كبير ًا من “صفقة القرن” ولكن الحجز على الأموال، ودخول النيابة طرفًا في الموضوع جعل اللاعب يتراجع.

وقال مرتضى منصور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد الغندور: “اللجنة المكلفة بإدارة الأمور المالية ترفض التعامل مع النادي، ولا يتم صرف الأموال حاليًا، وبسبب هذا الأمر رفض أحمد فتحي التوقيع معنا، وجدد تعاقده مع الأهلي”.

وأضاف: “لم أستطع توفير أموال صفقة فتحي، ما اضطر اللاعب إلى تجديد تعاقده مع فريقه”.

وأعلن الأهلي صباح أمس تجديد التعاقد مع أحمد فتحي لمدة موسمين، وسط تقارير تشير إلى أن اللاعب سيحصل على 17 مليون جنيه.

وأشار مرتضى منصور إلى أن عبدالله السعيد جزء من الصفقة، وحاله مثل حال أحمد فتحي ومن الممكن أن يرفض التوقيع بسبب المشاكل الإدارية.

وارتبط اسم عبدالله السعيد بـ”صفقة القرن”، حيث أشارت تقارير إعلامية إلى أن السعيد وقع لنادي الزمالك وحصل على قيمة تعاقده كاملة.

يذكر أن إدارة النادي الأهلي عرضت على عبدالله السعيد الحصول على 16 مليون جنيه في الموسم ولكنه رفض وطلب الحصول على 25 مليونًا.

وقالت مصادر إن تركي آل الشيخ تدخل لإنقاذ الصفقة بعدما بات اللاعب قريبا من نادي الزمالك، حيث يزور النادي الأهلي اليوم الثلاثاء وسط أنباء عن عقد جلسة مع اللاعب لتجديد عقده.

ويرغب عبدالله السعيد في الحصول على مليون و200 ألف دولار في الموسم الواحد لتجديد عقده، وهو ما يرفضه النادي الأهلي.

ولدى اللاعب عرض من نادي النصر الإماراتي.

وقال الإعلامي أحمد شوبير صباح اليوم الثلاثاء إن عبدالله السعيد رفض الرد على اتصالات مسؤولي النادي الأهلي ومحبي النادي أمس الإثنين، مشيرا إلى أن اللاعب لن يجدد تعاقده مع الأهلي.

ونفى شوبير أن تكون قد جمعته جلسة مع السعيد رفقة تركي آل الشيخ وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي كما تردد أمس.

وأشار لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق إلى أن عبدالله السعيد وقع على نسخة واحدة من عقده مع نادي الزمالك وتبقى 3 نسخ.