النادي الأهلي المصري يسعى لضم قائد الزمالك تحسبًا لرحيل عبدالله السعيد

بدأ النادي الأهلي المصري في مفاوضات مع محمد إبراهيم، قائد الزمالك، لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة، تحسبًا لرحيل عبدالله السعيد عن القلعة الحمراء.

وتحدث عدلي القيعي، مدير التعاقدات بالأهلي، مع سالم محمد سالم، وكيل محمد إبراهيم، خلال الساعات الماضية مطالبًا إياه بإقناع قائد الزمالك بالتوقيع للأهلي، خاصة بعد تزايد أنباء رحيل عبدالله السعيد عن القلعة الحمراء.

وزعم بعض الإعلامين أن نادي الزمالك نجح في الحصول على توقيع عبدالله السعيد سرًا، وأن لاعب الأهلي الحالي هو “صفقة القرن” التي أعلن عنها مرتضى منصور، رئيس الزمالك.

ويسعى الأهلي لاستغلال الشرط الجزائي الموجود في عقد محمد إبراهيم المقدر بنصف مليون دولار.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ”إرم نيوز”، إن القيعي أخبر وكيل اللاعب عن قدرته في إحضار عرض “خليجي” لمحمد إبراهيم، ثم يقوم النادي الأهلي بشرائه من هذا النادي الخليجي دون الدخول في مشاكل مع الزمالك.

وكشف مصدر مقرب من صانع ألعاب الزمالك انتهاء الاتفاق بين اللاعب ومسؤولي النادي الأهلي للانتقال للقلعة الحمراء خلال الموسم الكروي الجديد، بعد استقراره على الرحيل عن النادي الأبيض، بسبب خروجه من الحسابات نهائيًا وعدم وجود دور واضح له داخل الفريق.

يذكر أن الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد إبراهيم هو 500 ألف دولار يحق للاعب سدادها مقابل رحيله، لكن لنادٍ خارجي وليس محليًا.

وحال الاتفاق مع النادي الخليجي سيتم وضع المبلغ في خزينة اتحاد الكرة الذي سيقوم بدوره بتحويل القيمة على نادي الزمالك ويتم استخراج البطاقة الدولية له دون أي اعتراض من الزمالك.

من ناحية أخرى، قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية حبس 4 عناصر من رابطة “ألتراس أهلاوي” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، متهمة إياهم بالتورط في أحداث الشغب التي وقعت خلال مباراة الأهلي ومونانا الغابوني، في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة، يوم الثلاثاء الماضي.

وارتفع عدد المقبوض عليهم إلى 8 متهمين، إذ تم القبض على 4 أفراد عقب نهاية المباراة.

ووجهت النيابة اتهامات “استعراض القوة، وإثارة الشغب، وإحداث العنف، والإتلاف العمد، وحيازة مواد في حكم المفرقعات، والإتلاف العمد للممتلكات العامة، وحيازة أسلحة بيضاء، والانضمام لجماعة محظورة”، للمقبوض عليهم.

وأصدرت نيابة أمن الدولة بيانًا وضعت فيه أسماء المتهمين وهم: أحمد إدريس وأحمد خالد ومحمود مصطفى “تيكا” ومحمد سيد محمد وسهيل صبري عبدالتواب وعاطف خالد إبراهيم وأحمد محمد محمود “زهرة” وسامح زيدان “كيمو”، وتم التحقيق معهم على مدار اليومين الماضيين.

يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين عقب انتهاء المباراة بتهمة الدخول إلى استاد القاهرة لحضور مباراة الأهلي ومونانا بالمخالفة للأعداد التي حددها الأمن بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان النائب العام المصري المستشار، نبيل صادق، كلّف نيابة أمن الدولة بالتحقيق في أحداث شغب تلك المباراة.