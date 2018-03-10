حسنية أغادير يهزم الرجاء ويتقاسم صدارة ترتيب الدوري المغربي (فيديو)

فاز حسنية أغادير على ضيفه الرجاء البيضاوي 1-صفر في مباراة قمة بدوري المحترفين المغربي، ليتقاسم القمة اليوم السبت.

وأصبح رصيد أغادير 37 نقطة من 19 مباراة متقدمًا بفارق الأهداف على اتحاد طنجة، الذي يواجه ضيفه الكوكب المراكشي اليوم، بينما تعرض الرجاء البيضاوي لهزيمته الثانية في آخر أربع مباريات، ليتجمد رصيده عند 35 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث.

وتمكن حسنية أغادير من التقدم بعد مرور 11 دقيقة بعد مجهود فردي لبديع أوك، الذي راوغ لاعبين ومرر للقائد الهداف جلال الداودي، الذي سدد من داخل منطقة الجزاء في المرمى.

فيديو | هدف الفوز لحسنية أكادير في مرمى الرجاء الرياضي. جلال الداودي في الدقيقة 11. 1-0 النتيجة النهائية pic.twitter.com/nvbPBMSboM — Arryadia TV officiel (@arryadiatv) March 10, 2018

وسجل حسنية أغادير هدفًا عبر المهاجم يوسف الكناوي في الدقيقة 19، لكن الحكم ألغاه بداعي لمس الكرة بيده.

وبدا التوتر واضحًا على فريق الرجاء الذي وضع لاعبوه للمباراة الثانية على التوالي شارات سوداء احتجاجًا على التأخر في صرف مستحقاتهم المالية.

وأنعش شباب أطلس خنيفرة فرص البقاء بين الكبار، بعد فوزه 2-صفر على ضيفه الوافد الجديد الراسينج البيضاوي.

ومنح المهاجم البديل السنغالي ساير سين التقدم لشباب أطلس خنيفرة بهدف في الدقيقة 66 من ركلة جزاء، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني بعد عشرين دقيقة.

وارتقى شباب أطلس خنيفرة إلى المركز 13 برصيد 21 نقطة، بينما تعرض الراسينج البيضاوي لهزيمته الرابعة على التوالي ليبقى في المركز الأخير وله 12 نقطة.