مباراة الرجاء وأكادير.. 4 تحديات تهدد كتيبة جاريدو

يحل فريق الرجاء البيضاوي ضيفًا ثقيلًا على نظيره حسنية أكادير، مساء اليوم السبت، في الجولة العشرين للدوري المغربي.

ويحتل الرجاء المركز الثاني برصيد 35 نقطة بقيادة مديره الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو، بينما يحتل حسنية أكادير المركز الثالث برصيد 34 نقطة بقيادة مديره الفني الإسباني ميغيل غاموندي.

وترصد “إرم نيوز” في السطور المقبلة أبرز التحديات التي تواجه كتيبة المدرب جاريدو.

طموح أكادير

يملك حسنية أكادير الطموح الكبير من أجل تحقيق الفوز وعبور عقبة الرجاء مستفيدًا من عامل الأرض والجمهور.

يسعى أكادير للفوز من أجل احتلال المركز الثاني والاقتراب من صدارة فريق اتحاد طنجة برصيد 37 نقطة، وهو الأمر الذي يزيد صعوبة مهمة الرجاء خارج دياره.

خطورة الداودي

يقدم أكادير مستويات طيبة كما أن المدرب الإسباني ميغيل غاموندي يبدو متفهمًا لأسلوب وطريقة لعب مواطنه جاريدو، الذي يقدم عروضًا جيدة مع الرجاء.

ويعتمد غاموندي على خطورة هدافه جلال الداودي الباحث عن هز الشباك من أجل مواصلة العمل لزيادة حصيلة أهدافه والتواجد في مركز متقدم في صراع الهدافين.

أزمة المستحقات

تبدو أزمة المستحقات التي تطارد فريق الرجاء من أكبر التحديات التي تواجه الإسباني جاريدو.

وعانى الرجاء في الساعات الماضية من أزمة المستحقات وتذمر اللاعبين؛ بسبب عدم توفير مكافآت الفوز، وهو الأمر الذي ظهر خلال لقاء إف سي نواذيبو الموريتاني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحاول سعيد حسبان، رئيس نادي الرجاء، حل الأزمة بشكل مؤقت؛ بالتأكيد للاعبين على صرف المستحقات في أقرب فرصة، والمطالبة بالتركيز في لقاء حسنية أكادير، إلا أن الأمور تبدو صعبة داخل معسكر الرجاء.

الغيابات المؤثرة

يعاني الرجاء من غيابات مهمة ومؤثرة تلقي بظلالها على فريق الدار البيضاء الباحث عن نتيجة إيجابية خارج دياره.

ويفتقد الرجاء جهود مدافعه بدر بانون، وهو من أكثر الغيابات المهمة في ظل اعتماد جاريدو عليه من أجل قيادة الخط الخلفي.

ويغيب أيضًا عبدالرحيم شاكير وعبدالكبير الوادي، وهو الأمر الذي يجعل جاريدو مضطرًا لإجراء تغييرات في تشكيلة الرجاء، ما يضفي حالة من غياب الاستقرار.