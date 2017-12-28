النجم الساحلي يوافق على بيع حمدي النقاز لنادي الزمالك المصري

وافق النجم الساحلي التونسي اليوم الخميس على انتقال ظهيره الأيمن حمدي النقاز إلى النادي الزمالك في انتظار موافقة الفريق المصري على شروطه المالية.

وقال مصدر مقرّب من النجم الساحلي لوكالة “رويترز” إن النادي وافق على رحيل “النقاز”، لكنه رفض الكشف عن المطالب المالية للنادي، وأكد أن الزمالك “سيوافق على هذه الشروط”.

والنقاز (25 عامًا) يلعب في المنتخب التونسي، وأحد أبرز لاعبي النجم الساحلي ويتميز بأسلوبه الهجومي.

وتُوّج “النقاز” مع النجم بلقب كأس الاتحاد الأفريقي العام 2015، ولقب الدوري المحلي في 2016، وكأس تونس ثلاث مرات أعوام 2012 و2014 و2015.