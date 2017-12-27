تعرف على آخر تطورات صفقة انضمام حمدي النقاز لنادي الزمالك المصري

كشف مهدي العجيمي المدير الرياضي لنادي النجم الساحلي عن مفاوضات نادي الزمالك المصري لضم حمدي النقاز الظهير الأيمن، للانتقال إلى صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال العجيمي في تصريحات إعلامية إن نادي الزمالك تواصل مع النجم الساحلي مباشرة للحصول على خدمات حمدي النقاز، وعرض النادي مطالبه المادية.

ولم يكشف العجيمي طلبات النجم الساحلي، إلا أنه أكد أن نادي الزمالك لم يرد عليها حتى الآن.

وأكد المدير الرياضي للنجم الساحلي أن هناك عروضًا أوروبية أخرى للحصول على خدمات النقاز، وأن عرض الزمالك المصري ليس هو الوحيد.

الأهلي حاول التواصل مع أمين بن عمر دون علمنا

من جهة أخرى انتقد العجيمي إدارة النادي الأهلي المصري بسبب التفاوض مع أمين بن عمر قائلًا: “الأهلي حاول التواصل مع أمين بن عمر مباشرة دون العودة لنا، وهذا أمر غير مقبول”.

واقترب النادي الأهلي من التعاقد مع محمد أمين بن عمر لاعب وسط فريق النجم الساحلي والمنتخب التونسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان مسؤولو الأهلي كشفوا دراسة بنود عقد أمين بن عمر مع النجم ليتأكدوا من انتهاء علاقته مع فريقه بنهاية الموسم الجاري وبالتالي يحق له التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال نبيل أبو زيد وكيل اللاعب في تصريحات صحفية إن مسؤولي الأهلي أنهوا جميع الاتفاقات المالية مع بن عمر، مشيرًا إلى أنه ظهر بشكل قوي مع فريقه في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، وسيكون إضافة قوية.

وعن العروض التي تلقاها عمرو مرعي مهاجم الفريق قال: “مرعي مستمر، ولن نفرط فيه فهو من أعمدة الفريق الأساسية”.