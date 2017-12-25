هل يفرط النجم الساحلي في نجمه حمدي النقاز لنادي الزمالك؟

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، عن مفاوضات قائمة مع نادي النجم الساحلي للتعاقد مع ظهير أيمن الفريق ومنتخب تونس، حمدي النقاز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعاني نادي الزمالك من ضعف في الجهة اليمني، دفع مدرب الفريق نيبوشا للدفع برأس الحربة يوسف أوباما في خانة الظهير الأيمن.

ويمتلك الزمالك حازم إمام اللاعب الأساسي في هذا المركز ومعه السوري علاء الشبلي الذي لم يشارك منذ بداية الموسم وبات رحيله مؤكدًا، والمصري أحمد مجدي الذي عانى من إصابات متعددة.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية، أن ناديه اقترب من ضم النقاز الذي يقدم مستويات ممتازة مع ناديه ومنتخب تونس.

ورفض النجم الساحلي قبل عدة أيام التفريط في النقاز لنادي أبويل نيقوسيا القبرصي مقابل 300 ألف يورو بحسب تقارير صحفية تونسية محلية.

وبحسب “نسمة” التونسي فإن النجم الساحلي يرفض التفريط في اللاعب قبل الاشتراك في مونديال روسيا 2018؛ ما سيرفع من سعره لأضعاف المعروض حاليًا مقابل التخلي عن خدماته.

وقد يستغل نادي الزمالك حاجة النجم الساحلي للتعاقد مع جناحه رزاق سيسيه للتعاقد مع النقاز.