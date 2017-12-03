الترجي يسقط الأفريقي بهدف مثير في قمة الدوري التونسي (فيديو)

سجّل فرجاني ساسي هدفًا من ركلة جزاء مثيرة للجدل ليقود الترجي حامل اللقب للفوز 1/0 على غريمه التقليدي الأفريقي في قمة متوترة بالدوري التونسي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وبدا أن المدافع الغاني نيكولاس أبوكو أبعد الكرة بكتفه داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم احتسب ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد ليحتج لاعبو الأفريقي بشدة، ونفّذ لاعب الوسط ساسي ركلة الجزاء بنجاح قبل 4 دقائق على نهاية الشوط الأول.

وعزّز الترجي تفوقه في الصدارة إذ رفع رصيده إلى 28 نقطة من 10 مباريات بينما توقف رصيد الأفريقي، الذي يعاني من بداية سيئة للموسم، عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر داخل منطقة الهبوط.

وقال ساسي: “قدّمنا أداءً جيدًا وتفوقنا على المنافس الذي لم يشكّل خطورة كبيرة، والمهم تحقيق الانتصار والمحافظة على سجلنا الخالي من الهزائم وتعزيز الصدارة”.



وطالب الأفريقي بركلة جزاء بداعي وجود إعاقة لمهاجمه صابر خليفة داخل المنطقة، فيما أضاع غيلان الشعلاني فرصة مضاعفة التقدم للترجي عندما سدّد فوق العارضة.

وقال كمال القلصي مدرب الأفريقي إننا “لا نعلم إن كانت ركلة الجزاء التي نالها الترجي صحيحة أم لا، كما أن الحكم حرمنا من ركلة جزاء.. لكننا لعبنا بشكل جيد خاصة في الشوط الثاني واستحوذنا على الكرة”.

وتوترت القمة بعد نهايتها وسط احتجاجات من لاعبي الأفريقي على قرارات الحكم.

واستمر غياب النجم الساحلي عن الانتصارات للمباراة الثالثة على التوالي بتعادله 1/1 خارج ملعبه مع نجم المتلوي.

وتأخر النجم الساحلي، الذي افتقد العديد من لاعبيه الأساسيين بسبب الإيقاف، بهدف سجله برهان الحكيمي في الدقيقة 18 قبل أن يدرك التعادل عبر ياسين العمري في الدقيقة 64.

ورفع النجم الساحلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس متقدمًا بنقطتين على نجم المتلوي صاحب المركز السابع.