عقب مباراة الترجي.. رئيس النجم الساحلي التونسي يستقيل من رئاسة النادي

أعلن رضا شرف الدين، رئيس النجم الساحلي التونسي، انسحابه من رئاسة الفريق التونسي، مشيرًا إلى أنه سيقع الإعلان عن جلسة عامة انتخابية خلال الفترة المقبلة.

وأكد شرف الدين عدم قدرته على مواصلة تسيير النادي التونسي، في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها كرة القدم التونسية.

وجاءت استقالة رضا شرف الدين، بعد أحداث مباراة “الكلاسيكو” أمس الأحد، التي شهدت أحداث عنف بين لاعبي النجم الساحلي والترجي الرياضي التونسي، ما اضطرّ الأمن التونسي إلى التدخل على أرضية الملعب الأولمبي في سوسة (وسط) لإعادة الأمور إلى نصابها.

وشهدت مباراة النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي، أحداث شغب تخلّلتها تبادل للعنف بين اللاعبين في بادئ الأمر لتتحول إلى المدرّجات التي شهدت عمليات كر وفر بين الجماهير.

وقد قامت بعض الجماهير برمي الحجارة على أرضية الملعب، مما أدى إلى إصابة عدد من أنصار الفريقين بجراح.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين التونسيين، حيث كانت المباراة في إطار الجولة الخامسة من الدوري التونسي.