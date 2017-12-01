تابع بث مباشر لنتائج قرعة كأس العالم روسيا 2018 ومجموعات السعودية ومصر وتونس والمغرب لحظة بلحظة

تنطلق خلال دقائق، قرعة كأس العالم روسيا 2018، في العاصمة الروسية موسكو، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأكثر من 1200 رياضي بارز حول العالم.

وتتابع إرم نيوز، نتائج القرعة لحظة بلحظة، سواء لمجموعات المنتخبات العربية، أو بصفة عامة.

واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم، على تصنيف المنتخبات، في أكتوبر الماضي؛ لتقسيم المنتخبات إلى 4 مستويات، وهو ما وضع منتخبات: ألمانيا والبرازيل وبلجيكا والبرتغال والأرجنتين وبولندا وفرنسا وروسيا في المستوى الأول.

وتأمل منتخبات المستوى الأول، في تجنب عدة منتخبات، تتواجد في المستويات الثلاثة الأخرى، لكن يبقى المستوى الثاني، الذي ضم منتخبات: إسبانيا والأوروغواي والبيرو وكرواتيا وإنجلترا وسويسرا وكولومبيا والمكسيك الأبرز؛ لأنه يضم منتخبات قوية.

وتستعد الجماهير العربية، لمتابعة قرعة كأس العالم، والتعرف على المنتخبات التي سيواجهها العرب، في مونديال روسيا 2018.

ويشارك العرب، لأول مرة في تاريخ كأس العالم، بـ 4 منتخبات، وهي: مصر والمغرب وتونس من عرب أفريقيا، والسعودية من عرب آسيا، ولا يمكن للمنتخبات الأفريقية، أن تلتقي سويًا في الدور الأول بالمونديال، لكن من الجائز جدًا، وجود السعودية في مجموعة واحدة مع أحد المنتخبات العربية الثلاثة المتبقية.

وسيتم تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة، وعددها 32 منتخبًا، إلى 8 مجموعات، تضم كل واحدة منها 4 منتخبات، وستحدد القرعة، الدول المتنافسة التي ستتقابل فيما بينها، خلال مرحلة المجموعات، مع الكشف عن موعد كل مباراة من المباريات.

وسيتأهل إلى دور الـ 16، متصدر كل مجموعة ووصيفه، علمًا بأن منافسات كأس العالم 2018، ستقام في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو، في 11 مدينة مختلفة، حيث سيتم إجراء 64 مباراة في المجموع.

وسيتم تكوين المجموعات لحظة بلحظة مع إجراء القرعة مباشرة من موسكو:

المجموعة الأولى:

المجموعة الثانية:

المجموعة الثالثة:

المجموعة الرابعة:

المجموعة الخامسة:

المجموعة السادسة:

المجموعة السابعة:

المجموعة الثامنة: