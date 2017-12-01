قرعة كأس العالم.. 4 مجموعات تحلم بها الجماهير العربية

تستعد الجماهير العربية لمتابعة قرعة كأس العالم والتعرف على المنتخبات التي سيواجهها العرب في مونديال روسيا 2018.

ويشارك العرب لأول مرة في تاريخ كأس العالم بـ 4 منتخبات وهي مصر والمغرب وتونس من عرب أفريقيا، والسعودية من عرب آسيا، ولا يمكن للمنتخبات الأفريقية أن تلتقي سويًا في الدور الأول بالمونديال، لكن من الجائز جدًا وجود السعودية في مجموعة واحدة مع أحد المنتخبات العربية الثلاثة المتبقية.

وسيتم تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة وعددها 32 منتخبًا إلى 8 مجموعات تضم كل واحدة منها 4 منتخبات، وستحدد القرعة الدول المتنافسة التي ستتقابل فيما بينها خلال مرحلة المجموعات، مع الكشف عن موعد كل مباراة من المباريات.

وسيتأهل إلى دور الـ 16 متصدر كل مجموعة ووصيفه، علمًا بأن منافسات كأس العالم 2018 ستقام في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو في 11 مدينة مختلفة، حيث سيتم إجراء 64 مباراة في المجموع.

إجراءات القرعة

سيتم تفريغ كل واحد من الأوعية الأربعة، من خلال سحب كل واحد من المنتخبات الثمانية لوضعها في إحدى المجموعات الثماني المكوّنة من 4 فرق (المجموعات من الأولى إلى الثامنة).

وبصفتها البلد المضيف، ستكون روسيا تلقائيًا على رأس المجموعة الأولى. وسيتم توزيع المنتخبات السبعة الأخرى في هذا الوعاء تلقائيًا على رؤوس المجموعات من الثانية إلى الثامنة، في حين سيتم سحب مراكز جميع المنتخبات الأخرى (الأوعية 2 و3 و4) خلال القرعة.

ووفقًا للإجراءات المعتادة، سيتم سحب كرة من أحد أوعية المنتخبات، ثم سيتم سحب كرة من أحد أوعية المجموعات، وهو ما سوف يحدد أيضًا المركز الذي سيلعب فيه كل منتخب.

وباستثناء الاتحاد الأوروبي -الذي يضم عددًا من البلدان المتأهلة (14) أكبر من عدد المجموعات (8) – لا يمكن سحب منتخبين من نفس الاتحاد القاري في نفس المجموعة أي أنه من الجائز وجود السعودية في مجموعة واحدة مع عرب أفريقيا، وليس مع كوريا الجنوبية وإيران وأستراليا المتأهلين بالفعل.

ولا يملك العرب نتائج ملفتة في كأس العالم عبر تاريخه الطويل الذي يمتد لقرابة الـ 90 عامًا، إذ استطاعت 3 منتخبات فقط تخطي الدور الأول في المشاركات السابقة، وهم المغرب والسعودية والجزائر.

أسهل قرعة للعرب

وفيما يلي نتخيل أسهل المنتخبات المتوقعة للمنتخبات العربية قبل ساعات على إجراء القرعة النهائية:

بما أن المنتخبات 32 تم تقسيمها حسب تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) في شهر أكتوبر الماضي فإن التصنيفات الأربعة للمنتخبات المشاركة تمت على هذا الأساس وهي كالتالي:

التصنيف الأول: روسيا وألمانيا والبرازيل والبرتغال والأرجنتين وبلجيكا وبولندا وفرنسا.

الثاني: إسبانيا وبيرو وسويسرا وإنجلترا وكولومبيا والمكسيك وأوروغواي وكرواتيا.

الثالث: الدانمارك وأيسلندا وكوستاريكا والسويد وتونس ومصر والسنغال وإيران.

الرابع والأخير: صربيا ونيجيريا، وأستراليا واليابان والمغرب وبنما وكوريا الجنوبية والسعودية.

مصر(روسيا-سويسرا-أستراليا)

وأجرى الفيفا قرعة تجريبية قبل القرعة النهائية التي ستقام في موسكو مساء الخميس، حيث جاء من حظ المنتخب المصري العائد للمونديال بعد غياب 28 عامًا قرعة سهلة نسبيًا، مكونة من روسيا صاحبة الأرض وسويسرا ممثل أوروبا ومصر، وأستراليا المتأهلة للمونديال بعد خوض الملحق الآسيوي وكذلك تفوقت على هندوراس لتبلغ المونديال.

ويرى المصريون أن هذه القرعة التجريبية الأفضل لهم لأن روسيا البلد المضيف في المتناول لأنها أضعف فرق التصنيف الأول رغم إقامة البطولة على أرضها وبين جماهيرها، وكذلك سويسرا التي تأهلت عبر الملحق الأوروبي وأحد أضعف المنتخبات الأوروبية في المونديال.

وبالطبع أستراليا ممثل آسيا أسهل نسبيًا من إيران وبالطبع مواجهتها أفضل للعرب من الوجود في مجموعة واحدة مع السعودية.

المغرب (بولندا-بيرو-أيسلندا)

ومن بين منتخبات التصنيف الأول الأقل خطورة منتخب بولندا الذي يعتمد بشكل كبير على روبرت ليفاندوفسكي هدافه وقائده وكذلك هداف بايرن ميونخ.

وبما أن المغرب في المستوى الثالث فمن الأفضل مواجهة بيرو بالتصنيف الثاني والتي تأهلت للمونديال عبر ملحق تفوقت خلاله على نيوزيلندا.

وفي المستوى الثالث من الأفضل لأسود الأطلس مواجهة أيسلندا حديثة العهد بالمونديال والتي تأهلت لأول مرة في تاريخها، ولا يوجد لها تاريخ سوى بلوغ دور الـ 16 في يورو 2016.

السعودية (البرتغال-كرواتيا-كوستاريكا)

المنتخب السعودي المتأهل للمونديال للمرة الخامسة في تاريخه من الأفضل له مواجهة البرتغال بطلة أوروبا والذي خسر منها وديا بثلاثية نظيفة بدون قائدها وهدافها التاريخي كريستيانو رونالدو وذلك لسابق معرفة الفريق برفاق رونالدو.

أما منتخب التصنيف الثاني فمن الأفضل مواجهة كرواتيا فهو فريق ليس له تاريخ ولا يمكن أن يشكل خطورة كبيرة على الأخضر، بينما كوستاريكا ستكون رحيمة بالسعودية وربما يحقق رفاق نواف العابد المفاجأة ويحققون الانتصار.

تونس (بلجيكا-المكسيك-كوريا الجنوبية)

نسور قرطاج المتأهلون للمونديال للمرة الخامسة في تاريخهم لا يريدون العودة سريعًا إلى بلادهم لذلك فطموح بلوغ الدور الثاني قد يكون ممكنًا في حال مواجهة بلجيكا رغم قوة شبابها لكنها تفتقر للخبرة.

أما منتخب التصنيف الثاني فالمكسيك خصم ليس بالصعب على أبناء نبيل معلول، وفي المستوى الرابع كوريا الجنوبية من السهل الانتصار عليها بالنسبة لتونس.