قرعة كأس العالم..4 مجموعات لا يتمناها العرب

يشارك لأول مرة في تاريخ كأس العالم 4 منتخبات عربية، حيث سبق وشارك 3 منتخبات في بطولتي المكسيك 1986 هي العراق والجزائر والمغرب ثم 1998 في فرنسا وهي المغرب وتونس والسعودية.

لكن في روسيا 2018 سنشاهد 4 منتخبات هي مصر والمغرب وتونس من عرب أفريقيا والسعودية من عرب آسيا لكن لا يمكن للمنتخبات الأفريقية أن تلتقي سويًّا في الدور الأول بالمونديال لكن من الجائز جدًا وجود السعودية في مجموعة واحدة مع أحد المنتخبات العربية الثلاثة المتبقية.

وسيتم تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة وعددها 32 منتخبًا إلى 8 مجموعات تضم كل واحدة منها 4 منتخبات وستحدد القرعة الدول المتنافسة التي ستتقابل فيما بينها خلال مرحلة المجموعات، مع الكشف عن موعد كل مباراة من المباريات.

وسيتأهل إلى دور الـ 16 متصدرًا كل مجموعة ووصيفه، علمًا أن منافسات كأس العالم 2018 ستقام في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو في 11 مدينة مختلفة، حيث سيتم إجراء 64 مباراة في المجموع.

وفيما يلي أصعب المجموعات المحتملة للمنتخبات العربية الأربع:

السعودية (ألمانيا-أوروغواي-مصر).

بما أن السعودية المتأهلة للمونديال للمرة الخامسة في التصنيف الرابع فمن الجائز جدًا أن تلتقي مع ألمانيا مجددًا بعدما سحقت الماكينات المنتخب العربي 8 أهداف نظيفة في مونديال كوريا الجنوبية واليابان في أثقل بتاريخ السعودية في المونديال.

التواجد مع ألمانيا مجددًا سيحمل لا شك ذكرى سيئة للأخضر السعودي ولو حل معها إلى جوارها في نفس المجموعة المنتخب المصري سيزداد الأمر صعوبة.

الحساسية بين المنتخبين كبيرة منذ فوز الأخضر بخماسية على الفراعنة في كأس العالم للقارات 1999 في المكسيك، ووجود السعودية ومصر في مجموعة واحدة سيضعف فرص الفريقين في بلوغ الدور الثاني.

وضمن التصنيف الثاني قد نجد السعودية مع أوروغواي بقيادة الثنائي الهجومي الخطير لويس سواريز وإدينسون كافاني ما يرجح خسارة كبيرة للأخضر.

مصر (فرنسا-كولومبيا-السعودية)

لا يمكن لمصر أن تنسى الخسارة بخماسية نظيفة أمام فرنسا رغم أنها كانت ودية عام 2003 بقيادة تييري هنري لكن الأخطر على الفراعنة أن تشكيلة ديدييه ديشان الحالية أقوى بكثيرة وتتمتع بشباب وخبرة كبيرة ويتم تصنيفها حاليًا باعتبارها التشكيلة الأكثر تكاملًا في العالم.

يكفي أن هذا الفريق يحرس مرماه المخضرم هوغو لوريس ويقوده في الوسط بول بوغبا وفي الهجوم كيليان مبابي وأنطوان غريزمان وألكسندر لاكازيت وبين البدلاء أنطوني مارسيال فرنسا حاليًا مرشحة للفوز بالمونديال حتى بدون كريم بنزيما.

وسيكون من سوء حظ مصر أن تجد نفسها إلى جوار كولومبيا في مجموعة واحدة لأن الفريق القادم من أمريكا الجنوبية لا يستهان به على الإطلاق ويضم عناصر متميزة تلعب في أوروبا.

تونس (الأرجنتين-إسبانيا-صربيا)

تونس في التصنيف الثالث ربما تجد نفسها في مواجهة الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي وسيرجيو أغويرو وأنخيل دي ماريا وخافيير ماسكيرانو كأحد أفضل المنتخبات على الصعيد الفردي.

وستزداد الأمور صعوبة في حال جاءت إسبانيا في المجموعة كأحد المنتخبات ضمن التصنيف الثاني حينها سيكون الصراع على المركزين الأول والثاني بين الأرجنتين وإسبانيا بالطبع بصرف النظر عن المنتخبين المتبقيين.

أما التصنيف الرابع، نظريًا الأضعف والأقرب لتونس أن تجاوزه، فقد يكون من سوء حظها وجود صربيا باعتباره في التصنيف الأضعف.

لكن صربيا منتخب أوروبي ويمكن أن يكون إلى جوار إسبانيا في مجموعة واحدة باعتبارهما منتخبين أوروبيين يسمح لهما بالمشاركة في مجموعة واحدة نظرًا لوجود 14 منتخبًا أوروبيًا بين 32 منتخبًا مشاركًا في النهائيات.

المغرب (البرازيل- إنجلترا-إيران)

البرازيل في التصنيف الأول دائمًا لأنها حاملة الرقم القياسي في الفوز بالبطولة (5 مرات) ويكفي أنها تضم نيمار وغابرييل خيسوس وباولينيو وكوتينيو ومارسيلو وداني ألفيس وقائمة طويلة من المواهب الكبيرة.

أما إنجلترا فهي مهد كرة القدم ورغم عدم انسجام اللاعبين وقلة خبرة المدرب غاريث ساوثغيت؛ إلا أن هاري كين ورحيم سترلينغ وجو هارت وديلي آلي قادرون على إزعاج أي منتخب وليس المغرب فقط.

ونأتي إلى إيران أول منتخب آسيوي تأهل للمونديال ويتمتع بدفاع هو الأقوى في القارة ويدربه البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش الباقي مع الفريق منذ أكثر من 4 سنوات وقادهم في مونديال البرازيل وطور كثيرًا من تشكيلة إيران. لذلك فالأمل محدود لأسود الأطلس لبلوغ الدور الثاني عن هذه المجموعة.