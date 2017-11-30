من هي الحسناء ماريا كوماندنايا مقدمة قرعة كأس العالم روسيا 2018 (فيديو غرافيك)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إسناد مهمة تقديم حفل قرعة بطولة كأس العالم، يوم الجمعة المقبل، إلى الثنائي: النجم الإنجليزي الشهير غاري لينكر، والصحفية الروسية الشهيرة ماريا كوماندنايا.

وستشهد قاعة الاحتفالات، في قصر “الكرملين”، الذي يتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقرًا، قرعة كأس العالم لكرة القدم 2018، التي تستضيفها روسيا للمرة الأولى في تاريخها، وأول بطولة كبرى تستضيفها منذ أولمبياد سوتشي الشتوي في 2014.

القرعة ينتظرها الملايين، من عاشقي الساحرة المستديرة، كل أربع سنوات، خاصة وأنها بطولة تاريخية بكل المقاييس، إذ يشارك فيها للمرة الأولى، أربعة منتخبات عربية، دفعة واحدة، هي: السعودية ومصر وتونس والمغرب.

وسيبدأ حفل القرعة، مساء الجمعة، الأول من ديسمبر/كانون الثاني، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، و 17:00 بتوقيت القاهرة، و 16:00 بتوقيت تونس، و15:00 بتوقيت الرباط، و15:00 بتوقيت غرينتش، و18:00 بالتوقيت المحلي الروسي، وفي تمام الساعة 16:00 بتوقيت وسط أوروبا.

وترصد شبكة إرم نيوز، في الفيديوغرافيك التالي، أبرز المعلومات، عن الصحفية الحسناء، التي اختيرت؛ لتقديم حفل القرعة.