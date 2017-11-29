قرعة كأس العالم 2018.. تعرف على موعدها وطريقة سحبها وكيفية متابعتها؟

ستشهد قاعة الاحتفالات في قصر “الكرملين” الذي يتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقراً له يوم الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول (يوم الجمعة المقبل) قرعة كأس العالم لكرة القدم 2018، التي تستضيفها روسيا للمرة الأولى في تاريخها وأول بطولة كبرى تستضيفها منذ أولمبياد سوتشي الشتوي في 2014.

هذه القرعة ينتظرها الملايين من عاشقي الساحرة المستديرة كل أربع سنوات، خاصة وأنها بطولة تاريخية بكل المقاييس إذ يشارك فيها للمرة الأولى أربعة منتخبات عربية دفعة واحدة هي: السعودية ومصر وتونس والمغرب.

وفي خلال التقرير الآتي يقدم لكم “إرم نيوز” كل ما تريد معرفته عن القرعة:

موعد القرعة؟

سيبدأ حفل القرعة مساء الجمعة الأول من ديسمبر/كانون الثاني في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة و 17:00 بتوقيت القاهرة و 16:00 بتوقيت تونس و15:00 بتوقيت الرباط و15:00 بتوقيت غرينتش و18:00 بالتوقيت المحلي الروسي وفي تمام الساعة 16:00 بتوقيت وسط أوروبا.

كيفية متابعة القرعة؟

سيقوم موقع الاتحاد الدولي (الفيفا) على الإنترنت FIFA.com بتغطية شاملة لهذا الحدث ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً (بالتوقيت المحلي) عبر المدوّنة الحية.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم نشر بعض الأخبار بانتظام على https://twitter.com/fifaworldcup_ar وكذلك عبر صفحة كأس العالم https://www.facebook.com/fifaworldcup

أما كل الصور والفيديوهات فسيتم بثها على https://www.instagram.com/fifaworldcup/ على مدار الساعة وقبل وأثناء وبعد مراسم القرعة.

وبالنسبة للقنوات التلفزيونية التي ستبث القرعة في الشرق الأوسط فستبث شبكة قنوات beIN SPORTS مراسم القرعة عبر أربع محطات لنقل الحدث وهي، القناة الإخبارية HD وHD1 باللغة العربية، وHD11 باللغة الإنجليزية، وHD14 باللغة الفرنسية، وكذلك على beIN CONNECT.

من سيسحب القرعة؟

سيتولّى مهاجم إنجلترا السابق غاري لينيكر، الفائز بجائزة الحذاء الذهبي في مونديال المكسيك 1986 كهداف للبطولة بستة أهداف قيادة القرعة النهائية بمساعدة الصحفية الرياضية الروسية ماريا كوماندنايا.

كما سيكون إلى جانبهما بعض من عمالقة كرة القدم وهم: الفرنسي لوران بلان والإنجليزي غوردون بانكس والبرازيلي كافو والإيطالي فابيو كانافارو والأوروغواياني دييغو فورلان والأرجنتيني دييغو مارادونا والإسباني كارليس بويول، بالإضافة إلى أسطورة الكرة الروسية وقائد المنتخب السوفيتي في مونديال 1958 نيكيتا سيمونيان البالغ من العمر حالياً 91 عاماً.

كما سيتم خلال الحفل تسليم الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم لاعب المنتخب الألماني السابق ميروسلاف كلوزه الكأس الذهبية التي أحرزها منتخب بلاده في مونديال 2014، لتصبح في عهدة روسيا قبل تسليمها إلى المنتخب الذي سيفوز في ختام البطولة العالمية المقبلة.

نتيجة القرعة التجريبية لكأس العالم روسيا 2018 =D#إرم_سبورت Posted by ‎Erem Sports إرم سبورت‎ on Tuesday, November 28, 2017

من هي المنتخبات الثمانية المصنفة؟

روسيا (كبلد مضيف) وألمانيا والبرازيل والبرتغال والأرجنتين وبلجيكا وبولندا وفرنسا بصفتها المنتخبات الأولى في التصنيف العالمي للفيفا لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2017.

كيف تم توزيع الأوعية الأربعة؟

تم الاعتماد على تصنيف أكتوبر/تشرين الأول 2017 من تصنيف الفيفا لتوزيع المنتخبات المؤهلة على الأوعية الأربعة على أساس تصنيفها، وذلك بترتيب تنازلي، خلف روسيا المصنفة الأولى.

كيف سيتم سحب القرعة؟

سيتم تفريغ كل واحد من الأوعية الأربعة من خلال سحب كل واحد من المنتخبات الثمانية لوضعها في إحدى المجموعات الثماني المكوّنة من أربع فرق (المجموعات من الأولى إلى الثامنة).

وبصفتها البلد المضيف، ستكون روسيا تلقائياً على رأس المجموعة الأولى.. وسيتم توزيع المنتخبات السبعة الأخرى في هذا الوعاء تلقائياً على رؤوس المجموعات من الثانية إلى الثامنة، في حين سيتم سحب مراكز جميع المنتخبات الأخرى (الأوعية 2 و3 و4) خلال القرعة.

وفقاً للإجراءات المعتادة، سيتم سحب كرة من أحد أوعية المنتخبات، ثم سيتم سحب كرة من أحد أوعية المجموعات، وهو ما سوف يحدد -أيضاً- المركز الذي سيلعب فيه كل منتخب.

وباستثناء قارة أوروبا التي تضم 14 منتخبًا بين 32 ،أكبر من عدد المجموعات الثمانية، لا يمكن سحب منتخبين من الاتحاد القاري نفسه في المجموعة نفسها.

وبناءً على ذلك نجد أن ست مجموعات سيكون فيها منتخبان من القارة الأوروبية، أما المجموعتان المتبقيتان فستجمع كلٌّ منهما منتخبًا من كل من أوروبا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا.

وبذلك سيكون مصير منتخبات أفريقيا وآسيا والكونكاكاف وأمريكا الجنوبية المتبقية هو التواجد في إحدى المجموعات التي فيها منتخبان أوروبيان.

وفي النهاية نتمنى التوفيق للمنتخبات العربية الأربعة التي قد نجد منها فريقًا إلى جوار السعودية تحديدًا الممثل العربي الوحيد عن قارة آسيا، بحيث من الوارد جدا أن نجد السعودية إلى جوار تونس مثلما حدث في 2006 أو المغرب مثلما حدث -أيضًا- في مونديال 1994.

ربما هذه المرة تجد مصر نفسها إلى جوار السعودية في مجموعة واحدة في مونديال روسيا، لكن لا نتمنى أن يحدث ذلك حتى لا تتضاءل فرص المنتخبين العربيين في بلوغ دور الستة عشر.

كيف سيتم تخصيص تذاكر حضور المباريات؟

استلم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في تشرين الأول/أكتوبر نحو 3 ملايين ونصف المليون طلب على التذاكر، منها 300 ألف طلب لحضور المباراة النهائية المقرر إجراؤها على أرض ملعب لوزنيكي. وتم توزيع حوالي 622 ألف تذكر ة عن طريق القرعة.

وستستأنف عملية بيع التذاكر على أساس أولوية الطلب في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وكان حوالي 57% من طلبات شراء التذاكر جاءت من مواطنين روس.

ويبلغ أدنى سعر للتذكرة التي يتمكن غير الروس من اقتنائها 345 جنيهًا إسترلينيًا.