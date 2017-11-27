تعرف على أسماء الفائزين بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

أعلن مجلس أمناء “جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي” عضو “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” عن أسماء الفائزين في فئات الدورة التاسعة للجائزة الأكبر من حيث قيمتها وتعدد فئاتها والأولى من نوعها على الإطلاق المخصصة للإبداع في العمل الرياضي.

وتم اختيار الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للتسامح، الشخصية الرياضية المحلية وذلك تقديرًا لجهوده في إثراء الحركة الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال رئاسته مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وتوجيهاته ومبادراته لدعم الاتحادات الرياضية الوطنية والأندية وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة وتشييد المنشآت الرياضية والشبابية، وتحقيق إنجازات رياضية كبيرة خلال فترة رئاسته للهيئة.

فيما تم اختيار صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، الشخصية الرياضية العربية، وذلك تقديرًا لإسهاماتها في تأسيس الرياضة النسائية السعودية وتنظيمها من خلال إدخال رياضة المرأة في المدارس العامة.

وفاز عمر عبدالرحمن (عموري) بجائزة الرياضي المحلي لحصوله على لقب أفضل لاعب في قارة آسيا عام 2016 بالإضافة إلى حصوله على أفضل لاعب إماراتي وأفضل لاعب خليجي وأفضل لاعب عربي.

وفاز إبراهيم يوسف المنصوري بجائزة الحكم المحلي وذلك لإدارته المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2017 وكأس القارات لكرة القدم الشاطئية.

نبارك لجميع الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي فوزهم في الدورة التاسعة للجائزة في مختلف الفئات Congratulations to the winners of Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Creative Sports Award in its 9th edition in all categories pic.twitter.com/JmkDd3UROO — MBR Awards (@MBRaward) ٢٧ نوفمبر، ٢٠١٧

وفاز سعيد بن سرور بجائزة المدرب المحلي وذلك لحصوله على العديد من الإنجازات والألقاب العالمية في سباقات الفروسية وحصوله على لقب أفضل المدربين للمرة الثامنة على التوالي ووصوله إلى الفوز رقم 200 في الفئة الأولى العالمية مسجلًا بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا.

وفاز الاتحاد الإماراتي للجوجيتسو بجائزة المؤسسة المحلية وذلك لدوره في تمكين المرأة رياضيًا من خلال خلق بطولات بإدارة نسائية موجهة إلى العنصر النسائي بهدف زيادة عدد الممارسات للعبة وبناء منتخبات وطنية مثّلت الدولة في بطولات دولية وقارية وأفرزت نتائج إيجابية لأول مرة بإجمالي 16 ميدالية.

وفازت المصرية نور عاطف الشربيني بجائزة الرياضي العربي وذلك لفوزها ببطولة العالم للسيدات للإسكواش للمرة الثانية على التوالي 2016، و2017 والاحتفاظ بالتصنيف العالمي للعبة.

نبارك لجميع الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي فوزهم في الدورة التاسعة للجائزة في مختلف الفئات Congratulations to the winners of Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Creative Sports Award in its 9th edition in all categories pic.twitter.com/c7XTDehWXM — MBR Awards (@MBRaward) ٢٧ نوفمبر، ٢٠١٧

وفاز السعودي إبراهيم بن محمد القناص بجائزة الإداري العربي وذلك لإسهاماته في وصول الكاراتيه السعودي إلى مصاف الدول العالمية، ودوره في التوفيق بين التفوق الرياضي والتفوق التعليمي ليصبح لديه أبطال عالم وأبطال آسيا في الكاراتيه متفوقين رياضيًا وعلميًا.

وفاز التونسي طارق بن محمد الصويعي بجائزة الحكم العربي وذلك لاختياره كأفضل حكم على مستوى العالم في رياضة ألعاب القوى لأصحاب الهمم، وتعيينه رئيسًا للجنة التحكيم في أولمبياد بكين 2008 وأولمبياد لندن 2012، وأولمبياد البرازيل 2016، وبطولات العالم 2011 بنيوزيلندا و2013 بفرنسا و2015 بالدوحة، و2017 بلندن، بالإضافة إلى تعيينه حكمًا رئيسيًا في كؤوس العالم من 2013 إلى 2017.

وفاز الأردني فارس علي العساف بجائزة المدرب العربي وذلك لإسهاماته في الحصول على إنجازات عالمية في التايكوندو وهي الحصول على برونزية بطولة العالم للتايكوندو في عام 2017، بالإضافة إلى إسهاماته السابقة في الحصول على أول ميدالية عربية ذهبية أولمبية.

وفاز المنتخب العراقي للناشئين لكرة القدم بجائزة الفريق العربي وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة آسيا لكرة القدم للناشئين عام 2016 رغم الظروف والتحديات التي تمر بها جمهورية العراق

وفاز الاتحاد الدولي للدراجات بسويسرا بجائزة الاتحادات الدولية الأولمبية الصيفية وذلك لإطلاقه مبادرة الاتحاد في مجال تمكين المرأة في تأسيس بطولة العالم للسيدات وزيادة مشاركتهن عالميًا في هذه اللعبة وتحقيق المساواة بين الجنسين في البطولات العالمية، بالإضافة إلى تمكينها في كافة جوانب اللعبة من ممارسة وتدريب وإدارة.

وفاز المجلس الدولي للكريكيت بالإمارات بجائزة الاتحادات الدولية المعترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية وذلك لإطلاقه مبادرة في مجال تمكين المرأة من خلال تنظيم كأس العالم للكريكيت للسيدات وهو الأكثر مشاهدة في تاريخ اللعبة من خلال التغطية التلفزيونية لجميع المباريات وكذلك ارتفاع شعبية كريكت السيدات ليس فقط في المملكة المتحدة وأستراليا، بل في جميع بلدان العالم من خلال استثمار المجلس للحملات التسويقية والترويجية والتي أظهرت أفضل لاعبات العالم وزادت نسبة المشاهدين والمتابعين لها.

وفازت المصرية فريدة هشام عثمان بجائزة الرياضي التي حققت إنجازًا رفيع المستوى بعدما أصبحت أول رياضية عربية تحقق ميدالية عالمية في السباحة في بطولات العالم للسباحة، وهو الحصول على الميدالية البرونزية في سباق 50 مترًا فراشة ببطولة العالم للألعاب المائية بالمجر 2017.

وفاز التوأم الجزائري فؤاد السبتي بقة وعبداللطيف السبتي بقة بجائزة رياضي حقق إنجازًا في ظروف وتحديات صعبة (فئة أصحاب الهمم).

وحصل فؤاد السبتي بقّة على الميدالية الذهبية في سباق 800 متر في البطولة العالمية لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة بلندن 2017 والميدالية الفضية في سباق 1500 متر، كما حطم الرقم القياسي للبطولة في هذا السباق.

وحصل عبداللطيف السبتي بقّة على الميدالية الذهبية في سباق 1500 متر في البطولة العالمية لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة بلندن 2017 والميدالية الفضية في سباق 800 متر، وحطم الرقم القياسي للبطولة العالمية في هذا السباق.

واقتسم التونسي محمد القمودي والمغربي هشام القروج جائزة الإبداع الرياضي الأولمبي وهي فئة جديدة تم استحداثها في هذه الدورة تقديرًا للمبدعين العرب في الدورات الأولمبية ممن حققوا إنجازات في الفترة التي سبقت إطلاق الجائزة وأيضًا خلال فترة الجائزة.

ومحمد القمودي هو أكثر لاعب عربي حصل على ميداليات أولمبية من تاريخ مشاركات العرب في الدورات الأولمبية ولغاية الآن برصيد 4 ميداليات فضية طوكيو 1964 وذهبية وبرونزية مكسيكو 1968 وفضية ميونخ 1972.

هشام القروج من أفضل العدائين في سباق 1500 متر ومازال رقمه القياسي في سباق 1500 متر الذي حققه في روما عام 1998، قائمًا حتى الآن ولم يتمكن أي عداء من تحطيمه، وهو ثاني أكثر عربي حصولًا على الميداليات الأولمبية برصيد 3 ميداليات، فضية سيدني 2000، وذهبيتان في أثينا 2004.