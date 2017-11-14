النادي الأهلي يحدد سعر بيع التونسي علي معلول “بعد كأس العالم”

أعلن النادي الأهلي المصري ،برئاسة محمود طاهر، موقفه من عروض الاحتراف الجديدة ،التي تلقاها النادي ،خلال الساعات الأخيرة؛ للتعاقد مع علي معلول ،ظهير أيسر الفريق ومنتخب تونس الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وتلقى النادي الأهلي عروضًا جديدة من إنجلترا وفرنسا ؛للتعاقد مع علي معلول ،خاصة بعد نجاحه في التأهل مع منتخب بلاده لكأس العالم، والوصول مع الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا، واختياره ضمن التشكيل الأمثل في تصفيات المونديال، وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “محمود طاهر رفض بشكل قاطع رحيل علي معلول ،في يناير المقبل، بسبب الرغبة في الانتظار حتى مشاركة اللاعب مع منتخب بلاده في كأس العالم بروسيا الصيف المقبل، والحصول على عرض مالي أكبر ؛قد يصل لـ4 ملايين دولار، خاصة أن اللاعب يعد أفضل ظهير أيسر في القارة الإفريقية حاليًا”.

وأضاف المصدر: “سيد عبدالحفيظ ،مدير الكرة في الأهلي، أبلغ علي معلول أنه مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، وبعد كأس العالم سيسمح له بالرحيل ،في حال الحصول على عرض مالي مناسب للنادي، كما أكد عبدالحفيظ لمعلول أن حسام البدري ،المدير الفني للفريق، متمسك باستمراره في الفترة الحالية؛ لعدم وجود بديل مناسب في الفريق”.

وتابع المصدر: “من جانبه رحب معلول بالاستمرار في الأهلي، وأكد أن هدفه التألق مع منتخب بلاده في كأس العالم، والحصول على عرض احتراف قوي، يتناسب مع قيمته كلاعب، وقيمة النادي الأهلي”.