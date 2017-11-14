لاعب النصر أحمد الفريدي يعود إلى مانشستر يونايتد

عاد أحمد الفريدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، إلى نادي مانشستر يونايتد من أجل استكمال برنامجه البدني الذي بدأه، قبل الالتحاق بمعسكر منتخب السعودية.

وانضم الفريدي لمنتخب السعودية قبل مواجهتي البرتغال ولاتفيا الوديتين.

ويأمل اللاعب الذي التحق بنادي مانشستر يونايتد من أجل خوض برنامج بدني، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وخسر الفريدي ما يقرب من اثنين كيلو غرام من وزنه، خلال أسبوعه الأول بالمعسكر التدريبي.

كان اللاعب التحق بالمعسكر بناء على توصية من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية الذي تكفل بتكلفة تجهيز اللاعب.