مباراة المغرب وكوت ديفوار.. نبيل درار وبن عطية يضعان أسود الأطلس في المقدمة (فيديو)

وضع الثنائي نبيل درار والمهدي بن عطية، منتخب المغرب في المقدمة، خلال المواجهة التي تجمع منتخبه في مواجهة كوت ديفوار، مساء اليوم السبت، في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018.

وفرض المنتخب المغربي سيطرته على مجريات اللقاء منذ بدايته دون أن ينجح في الوصول إلى المرمى الإيفواري الذي تراجع لاعبوه للدفاع.

قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول اول المغرب الله اكبر pic.twitter.com/GSEy38jhS2 — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) November 11, 2017

وشكّل المنتخب الإيفواري هجمة مرتدة سريعة عن طريق جرفينيو الذي انطلق بالكرة نحو المرمى قبل أن يصوبها قوية ولكنها علت العارضة في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 24 نجح نبيل درار في وضع المغرب في المقدمة بعدما حول كرة عرضية غالطت الدفاع وحارس المرمى لتسكن الشباك الإيفوارية ليتقدم أسود الأطلسي.

وضاعف المهدي بن عطية من تقدم المغرب في الدقيقة 29 بعد كرة عرضية من مبارك بوصوفة ليضعها مدافع يوفينتوس داخل الشباك بقدمه بقوة معلنًا عن الهدف الثاني.

قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني المغرب بن عطيه الله اكبررررررررررر pic.twitter.com/p132xCivul — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) November 11, 2017

المغرب تحتل المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط أمام كوت ديفوار بثماني نقاط، ثم الجابون بست نقاط، ومالي بأربع نقاط.